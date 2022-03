Cením si Zelenského, i já jsem zažil situace na hraně, třeba kolem seskoků padákem, říká prezidentský kandidát Janeček

Kandidát na hlavu státu Karel Janeček v rozhovoru pro Deník N popisuje, že by se v případě války choval jako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Tento konflikt je absolutně nepřijatelný. Ještě by se nějak dalo třeba chápat, kdyby (Vladimir Putin) řešil Donbas a oblasti, kde je ruská menšina. To by se třeba ještě dalo nějak odůvodnit. Ale co udělal, je přes všechny čáry, musí se reagovat tvrdě,“ říká Janeček.