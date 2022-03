Pointa N: Zbytečná válka, den dvanáctý. Putin naznačuje, že se chce vyvléknout

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Adéla Karásková Skoupá.

Válka je drahá záležitost

Svět už dvanáctý den upíná zraky k Ukrajině, kde zuří zbytečná válka s nejasnými vyhlídkami. Ruská vojska nepostupují tak rychle, jak si představovala, z oblastních měst ovládla zatím pouze Cherson. Další velká města jako Kyjev, Mariupol, Volnovacha, Sumy, Mykolajiv nebo Charkov čelí bombardování a raketovým útokům. Na obranu už se připravuje i Oděsa, strategické město se dvěma největšími ukrajinskými přístavy.

Mezitím se ukrajinské armádě přihlásilo už přes 20 tisíc dobrovolníků ze zahraničí, Rusko zase podle amerických zdrojů The Wall Street Journal verbuje do invaze na Ukrajině Syřany se zkušenostmi z boje v městském prostředí. A zatímco Rusové mají údajně pod kontrolou Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě země, ukrajinské armádě se prý podařilo získat zpět letiště v jihoukrajinském Mykolajivu.

Dvanáctý den války tak nepřináší žádný zásadnější zvrat nebo posun. Změnou je snad jen to, že Rusko jasněji formulovalo, za jakých okolností by válku na Ukrajině zastavilo: chce uznání Krymu jako součásti Ruska, přiznání nezávislosti republikám vyhlášeným proruskými separatisty (Doněcké a Luhanské) a také záruku, že se Ukrajina ve své ústavě vzdá „ambic vstoupit do jakýchkoliv bloků“.

Z Francie, která nyní předsedá Radě EU, mezitím přišla zpráva, že Evropská unie zahájila formální posuzování žádostí Ukrajiny, Gruzie a Moldavska o vstup do Unie. O dvě hodiny dříve začalo v Bělorusku už třetí kolo rozhovorů mezi Kyjevem a Moskvou o ukončení bojů. Tam Rusko údajně zopakovalo zmíněné požadavky a Ukrajina opět vyzvala Rusko, aby zastavila útoky na civilisty.

Co nakonec o konci války rozhodne, se lze nyní pouze odhadovat. Podle některých expertů by se ale dalo říci, že ruská armáda stojí před porážkou – profesor válečných studií Lawrence Freedman upozorňuje na to, že pokud Kyjev a Charkov budou nadále klást odpor, okupanti to bez rozsáhlého doplnění zásob nevydrží déle než tři týdny. „Rusové neplánovali dlouhou válku ani si neudělali zásoby, aby ji mohli vést dlouho,“ upozorňuje analytik, který označuje ruskou armádu za „patologicky rozloženou“.

Rusko navíc začínají víc a víc bolet nebývale tvrdé sankce uvalené ostatními státy, i když i ty by se daly ještě zpřísnit. Ostatně, vedení války není levná záležitost – denní náklady se odhadují na něco málo přes miliardu dolarů. „Z porážky je možné se vyvléknout tím, že vyhlásíte vítězství v rámci realističtějších cílů,“ upozorňuje Freedman a stávající vyjádření Kremlu mohou naznačovat, že se Rusko možná touto cestou vydalo.

Na pokraji humanitární katastrofy

Zatímco ukrajinské území ostřelují ruské rakety a na „válečné účtence“ denně naskakují desetimístné částky (v přepočtu na koruny), na pozadí se odehrávají ztráty, které nejde vyčíslit: lidé přicházejí o své blízké, o domovy, hroutí se jim plány a sny.

Obyvatelé Ukrajiny se dali do pohybu a snaží se dostat do bezpečí. Ze země už jich podle OSN odešlo přes 1,7 milionu, další miliony uprchlíků se nacházejí uvnitř Ukrajiny – třeba jako softwarová inženýrka Anastasija z Kyjeva, s níž je autorka tohoto článku ve spojení.

Z hlavního města odešla s manželem hned v první den invaze: probudila se v pět ráno, když slyšela první zvuky explozí. Nouzové zavazadlo s doklady, notebookem, oblečením a základní výbavou měla už několik měsíců pro jistotu nachystané, auto udržovala natankované – věděla o varování západních médií, že válka je na spadnutí. Takový rozsah útoku ale nečekala. „Odešli jsme hned, protože jsme tušili, že by to pak mohlo být velmi těžké. A nejsme vojáci, abychom dokázali bojovat,“ vysvětluje mladá žena. Po cestě zamluvila místo v hotelu na západě země, ten se teď stal jejím dočasným domovem. Ukrajinu zatím opustit nechce – kvůli rodině a muži, který musí vzhledem ke všeobecné mobilizaci zůstat.

V některých místech zůstávají lidé dlouhé dny uvězněni. Smutným obrazem situace posledních válečných dní se stalo 400tisícové přístavní město Mariupol na pobřeží Azovského moře, kde během víkendu selhaly hned dva pokusy o evakuaci civilistů. Dohodnuté příměří a klid zbraní se nepodařilo dodržet. „Jen choré ruské mozky rozhodují, kdy a na koho začnou střílet,“ řekl poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko. Lidem dochází jídlo, přežívají bez tekoucí vody či elektřiny. Humanitární koridor, který měl umožnit části civilistů odejít, byl podle šéfa operací mezinárodního výboru Červeného kříže zaminován.

Nejméně osm lidí zemřelo po nočním bombardování ukrajinského Charkova, dalších osm civilistů včetně čtyřčlenné rodiny zabili ruští okupanti při evakuaci města Irpiň u Kyjeva.

Ti, kterým se podaří ze země uprchnout, míří nejčastěji do Polska – podle dat OSN se tam přesunulo přes milion lidí. V Česku je číslo zatím desetkrát nižší. Víc než polovinu tvoří děti, 80 procent dospělých představují ženy. Pro uprchlíky z Ukrajiny je v každém kraji zřízené asistenční centrum pomoci, to pražské se v pátek z prostor městské knihovny na Mariánském náměstí přesunulo do mnohem většího Kongresového centra na Vyšehradě.

I to už ale v pondělí narazilo na strop svých možností – po poledni ohlásilo pro nedostatek personálu stop stav s tím, že Praha kvůli dlouhým čekacím lhůtám nemůže během následujících 24 hodin přijímat další uprchlíky z Ukrajiny – ve frontě dnes čekalo zhruba 2000 lidí (od počátku ruské invaze centrum evidovalo 11 851 lidí). Hasičské autobusy je proto převezly do méně vytížených krajských měst. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) prý požádá ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) o větší přerozdělování příchozích do jednotlivých krajů.

Například čtyřicetiletá Lilija z Žytomyru, kterou autorka v neděli večer potkala v přeplněném vlaku z Polska a poskytla jí a jejím dvěma dětem nocleh v Praze, měla rovnou namířeno do Plzně, kde bydlí její sestra. Lilija věří, že tam najde práci. Práce. To je často jedna z prvních věcí, na kterou se lidé prchající před válkou do Česka místních ptají.

Jednou větou

Naše témata

„Válečná situace otevřela mezi staršími žáky ještě další téma, které rezonovalo už v době pandemie, nyní je ale ještě více patrné, a to jsou dezinformace. Na nich je totiž konflikt ze strany Ruska do velké míry postaven.“

“Proč Putina nezavřou, když zabíjí lidi?“ Někteří učitelé válku na Ukrajině vysvětlují, jiní šíří dezinformace (Eliška Hradilková Bártová, Kristina Němcová)

„Na obavy, jestli je možné Rusko porazit jen nesmlouvavými a nevídanými sankcemi, odpovídám: myslím si, že ano. Reaganovy USA ekonomicky vyčerpaly a přivedly ke krachu Sovětský svaz a jeho impérium (a nás tedy ke svobodě) uzbrojením jeho zaostávající chudé ekonomiky.“

Je možné Rusko porazit jen nevídanými sankcemi? Jednou už se to povedlo, není důvod, aby to nevyšlo znovu (Jan Kudláček)

„‚Tohle je 21. století?‘ ptá se dobrovolník, který se snaží třídit uprchlíky, ubytovávat je, rozdělovat jim jídlo a pití a těm, kteří se chtějí zapojit do domobrany, vysvětlit, kde dostanou když ne zbraň, tak alespoň nějaký ten Molotovovův koktejl.“

Fotoreportáž: Heslo „Ruská lodi, jdi do ******“ je všude. Obklíčeným dává naději, že ruská armáda uposlechne (Iva Zímová, Petra Procházková)

„Mnoho z uprchlíků mluví vlastním dialektem, někteří se s obtížemi domluví romštinou, natož jinými jazyky. Jsou zvyklí na jiný způsob života, než je může čekat na Západě.“

Útěk z bídy do obří nejistoty. Případ ukrajinských Romů ukáže, jestli pomůžeme každému (Prokop Vodrážka)



Zaujalo nás jinde

„Jsem tu spolu s ukrajinskými vojáky, kteří chrání Kyjev, Ukrajinu a mimochodem i celou Evropu a celý svobodný svět před maniakem, bláznem Putinem. Vidíte, že útočí na děti, staré lidi, je to válečný zločinec.“

Petro Porošenko řekl šéfredaktorovi Aktuálně.cz Josefovi Pazderkovi a reportérovi Jakubovi Plíhalovi (Aktuálně.cz)

„Experti na kybernetickou bezpečnost očekávali, že ruské síly v rámci pozemní invaze zruší alespoň některé ukrajinské telefonní linky a internetové služby. Nestalo se to – i když se zdá, že Rusko kvůli tomu trpí.“

Sam Sabin a Laurens Cerulus o tom, proč ukrajinské telefony stále fungují (Politico)

„Uprchlíci už mají podle chytrolínů na internetu příliš hezké oblečení, někteří dokonce auta a ‚ajfouny‘! Každý přitom přece ví, že slušný uprchlík si natáhne ty nejhorší tepláky, sbalí si kuličkové počítadlo a dětem zamaže obličej mourem, aby vypadaly dostatečně jako Oliver Twist.“

Lucie Stuchlíková v glose o překvapení nad rychlou negativní reakcí některých Čechů na příchod uprchlíků (Seznam Zprávy)

Výrok dne

„Na Ukrajině tečou potoky krve a slz. Není to vojenská operace, ale válka, která vede ke smrti, zkáze a utrpení.“

Papež František při svém pravidelném týdenním požehnání poutníkům na Svatopetrském náměstí. Vatikán již dříve vyzval k ukončení konfliktu a zdůraznil, že je připraven mezi Kyjevem a Moskvou zprostředkovat dialog.

Autorská tečka

„Spálená 29“, blikla v sobotu krátká zpráva v redakční chatovací skupině nazvané „Kde parkuje auto“. A mně se ulevilo. Reportéři Deníku N Honza Moláček a Gabo Kuchta se v noci z pátku na sobotu v pořádku vrátili redakční Škodou Fabií z Ukrajiny. Přivezli několik silných reportáží. Vypráví o válečných útrapách, nesmyslné krutosti, bolavých srdcích, ale i statečnosti a síle Ukrajinců. Kolegové z jiných redakcí na místě zůstávají a určitě nebudu sama, kdo jim přeje, aby poté, co přinesou další důležitá svědectví, také v pořádku dorazili domů. Reportáže některých z nich potvrzují, že se invazní vojska nezastaví ani před nápisem PRESS a střílí po novinářích. Buďte opatrní, držíme palce a děkujeme!

Fotka vypadá trochu divoce, ale je z D1. 🙂 V noci jsme v pořádku dojeli domů.

🙏🇺🇦✌ pic.twitter.com/mlSFZVNZAb — Jan Moláček 🇨🇿🇪🇺 (@janmolacek) March 5, 2022