Ti lidé budou protivní i vzteklí. Není to nevděk, jen frustrace, připravme se, říká psychiatr o uprchlících

„Nešťastné maminky s dětmi se nebudou chovat tak vděčně, jak si představujeme, poté co opadne původní šok. Ale vztek míří k situaci a k viníkům, my nejsme adresáti,“ upozorňuje bývalý armádní psychiatr Jan Vevera. Zdůrazňuje, že je nutné se připravit na deziluzi, která zcela jistě přijde. V rozhovoru rozebíráme motivace vojáků na obou stranách konfliktu i fáze, kterými teď procházejí uprchlíci i pomáhající.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Co si odnesl z ruských vojenských konferencí a co z válečných misí.

Jak jako psychiatr hodnotí Putinovo chování.

Čím kromě zbraní pomůžeme ukrajinským vojákům.

Jak se dá zmírnit posttraumatická stresová porucha.

Jak šetřit energii do fáze deziluze.

O ruských vojácích toho mnoho nevíme, ale analytici soudí, že si mnozí z nich skutečně mysleli, že půjde o cvičení, informace získávali na poslední chvíli, očekávali, že jim část lidí na Ukrajině bude vděčná. Ale vidí obrovské odhodlání vojáků i civilistů. Nejspíš z toho jsou dost zmatení. Co se jim odehrává v hlavách?

Voják poslouchá rozkazy. A to, že jsou vojáci na začátku zmatení, je pochopitelné. Zmatení byli i politici. Zmatený byl i náš nejvyšší velitel armády prezident Zeman.

Zmatenost Rusy nezastaví, velitelé to vojákům už nějak podají. Myslím, že vojáci se cítí podobně, jako se sovětští vojáci cítili u nás v osmašedesátém. Přijeli nás „osvobodit“ od „nežádoucích“ sil. Tak jako v roce 1945. Ruské vítězství v druhé světové válce je v Rusku stále nesmírně živé. Mají do hlav nasazený obraz Západu jako nebezpečí, proto nemají pochyb, že jeli Ukrajinu ochránit před nacistickými banderovci.

Dříve jsem jezdil do Ruska často, chodil jsem na výpravy na Sibiř i na vojenské konference. Étos vítězství nad nacismem je tam stále velmi živý a intenzivní. Koneckonců, bylo to jejich poslední velké vítězství.

A když některé jednotky naráží na lidi v ulicích, kteří jdou proti tankům s holýma rukama…

Dopadne to stejně jako v Grozném. Střílet ručními zbraněmi do civilistů se asi budou zdráhat. Bez speciálního výcviku toho většina vojáků není schopna, ale „vyřeší“ to tím, že bude do davu střílet více mužů naráz. Nebudou trpět tak silným pocitem viny za konkrétní smrt. Hlavně to ale nahradí zabíjením na dálku. Raketami a děly. Nemáme důvod k optimistickým nadějím.

Je to další důvod, abychom si těch civilních protestujících vážili ještě mnohem víc. A taky protestujících v Rusku, kteří riskují strašně moc.

V osmašedesátém jich bylo osm statečných. Jako psychiatr chci zmínit alespoň Viktora Fajnberga a Natalji Gorbaněvskou, kteří byli za trest odsouzeni k psychiatrické léčbě. Zneuctění hrdinů má na Rusi svou tradici.

Dnes jsou však protestujících tisíce. Něco se přece jen pohnulo, ale drtivá převaha jsou lidé, kteří volili Putina. Něco zase zůstává stejné. Když se chtěl se třemi ještě žijícími demonstranty před několika lety sejít prezident Zeman, odmítli to kvůli jeho putinofilství.

Putinovci Západ považují za prohnilý a zdegenerovaný. V něčem mají i pravdu. Na společnost, jako je česká, která ve jménu blahobytu rezignuje na obranu, je skutečně možné nahlížet s despektem. Jistě je v tom utvrzuje i současný stav filozofických a etických debat, kterým dominují – viděno z pozice „chlapáckých“ putinovců – „zdegenerovaná“ témata LGBT+, genderu, sexu s roboty a práv minorit postavit se proti hlavnímu proudu, třeba i v záležitostech očkování.

I já vnímám ta témata jako důležitá, ale teď je nutné, abychom se na etické úrovni opět začali zabývat otázkou, co dělat, když