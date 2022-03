Fotoreportáž: Heslo „Ruská lodi, jdi do ******“ je všude. Obklíčeným dává naději, že ruská armáda uposlechne

„Jeli jsme. Nebyla tam pořádná silnice, kolem taky nikdo, jen kontrolní stanoviště, chlapi se samopaly. Namířili je na nás. Ale byli to naši. Ukrajinci. Pomohli nám. Zlatí kluci, pomáhají, jak mohou.

Ale i tak to bylo strašné. Nevím, byl to snad jen bůh, kdo nás chránil. Už jsme se rozloučili se životem. Málem se mi zastavilo srdce. Díky tátovi jsme to všechno překonali. Táta je náš hrdina.

Jeli jsme z Charkova 14 hodin a skončili tady (v Dnipru). Teď jsme konečně v hotelu. Hlava se mi stále točí.“

Za normálních okolností, tedy když nezuří válka,