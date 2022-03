Francis Fukuyama: Putinovo tažení proti liberálnímu řádu

Děsivá ruská invaze na Ukrajinu z 24. února je považována za zásadní zlom ve světových dějinách. Mnohokrát už jsme slyšeli, že znamená definitivní konec éry po skončení studené války, rozpad „celistvé svobodné Evropy“, která vznikla po roce 1991, nebo dokonce konec Konce dějin.

Ivan Krastev, bystrý analytik událostí na východ od Labe, nedávno v deníku New York Times prohlásil, že „všichni nyní žijeme ve světě Vladimira Putina“, ve světě, kde hrubá síla pošlapává právní stát a demokratická práva.

Není pochyb o tom, že ruský útok má důsledky, které sahají daleko za hranice Ukrajiny. Putin dal jasně najevo, že chce znovu poskládat dohromady co největší část bývalého Sovětského svazu, začlenit Ukrajinu do Ruska a vytvořit sféru vlivu, která se bude rozpínat přes všechny východoevropské státy, které od 90. let vstoupily do NATO.

I když je ještě příliš brzy na to, abychom dokázali odhadnout vývoj této války, už teď je jasné, že