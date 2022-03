Pointa N: Putin zaútočil na ukrajinskou jadernou elektrárnu. Zešílel

Po několika dnech jsme se probudili do zase o trochu jiného světa, a to přitom ani ten, který tu byl do čtvrtka, nebyl normální. Do světa, ve kterém ruský diktátor Vladimir Putin neváhá poslat armádu na jadernou elektrárnu, byť cílem bylo zřejmě spíše její ovládnutí než atomový výbuch. Na stavu šílenosti to ale nic nemění.

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Hana Mazancová.

Šílenec Putin

Pokud jste – tak jako já – měli posledních několik dní po probuzení a rychlém screeningu nočního dění pocit, že válečná situace na Ukrajině je víceméně stejná, tedy že se sice výrazně nelepší, ale ani nehorší, tak páteční ráno bylo jiné. Přesně se začátkem druhého týdne konfliktu poslal ruský prezident a diktátor Vladimir Putin svou armádu na jadernou elektrárnu v Záporoží.

Útok vojáků na největší takové zařízení v Evropě a páté největší na světě způsobil požár, který se hasičům podařilo uhasit. Poté se ukázalo, že exploze poškodila pomocné budovy u prvního bloku, který je nyní odstavený.

Pokud jde o radioaktivitu, podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii se její úroveň nezměnila, což podle posledních zpráv stále trvá. Také šéfka českého úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová už dopoledne uklidňovala, že havárie nenastala, samotné bloky drží a radiační situace je normální. Servítky si ale nebrala, když zcela jasně napsala: „Zešíleli.“

Tolik zhruba k základním novinářským otázkám „kdo, co, kdy, kde, jak“. Nejdůležitější je však zřejmě ta zbývající, tedy „proč“. Sama Drábová upozornila na to, že reaktory, jaké jsou v záporožské elektrárně, nevybuchují, že granát je maximálně poškrábe, ale nepoškodí. Jinými slovy, že leccos vydrží.

Podobně třeba i bezpečnostní analytik Michal Smetana z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve vysílání České televize popisoval, že záměrem s největší pravděpodobností nebyl jaderný výbuch, respektive jaderná nehoda, mimo jiné právě proto, že jaderné elektrárny jsou na takové situace poměrně dobře připravené.

Podle Drábové se jako důvod, proč se Rusové k útoku na elektrárnu rozhodli, nabízí snaha ji ovládnout a případně odříznout Ukrajinu od proudu. „Rusové Ukrajince vyhladoví a ještě je blackoutem dostanou do šílených problémů,“ myslí si.

A i když samotné poškození budov a oheň v areálu elektrárny neměly vliv na vlastní bezpečnost celého místa, naprosto nic to nemění na faktu, že se ruská armáda na Putinův povel takového útoku neštítila, respektive že se ho neštítil sám Putin. Už si připadám dost naivní, když se v jeho případě podivuju nad tím, že je to přece v rozporu s ženevskými konvencemi a že se přece, sakra (v hrubé verzi tohoto textu je jiné slovo, poznámka autorky), na jaderné elektrárny neútočí. Což je stejně tak naivní jako se v případě Putina podivovat nad tím, že je přece špatně, když při ruské agresi umírají civilisté.

Můžeme se nad tím sice oprávněně rozčilovat, ovšem něco jako mezinárodní konvence není nic, čím by se Putin při svém rozhodování řídil. Jestli tak měl ještě někdo pochybnost o tom, zdali lze ruského vládce nazývat také diktátorem, padla právě s minulou nocí.

Páteční dění na Ukrajině ještě v číslech:

3 – počet pokusů o atentát, které podle The Times za poslední týden přežil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

8400 – počet uprchlíků, kteří se včera registrovali české cizinecké policii

15 – počet let ve vězení, které můžete v Rusku dostat za takzvaně lživé informace o ruské armádě

2000 – počet protiletadlových raket Strela, které bude z německé dodávky celkových 2700 raket na Ukrajinu možné použít

390 – počet dětí, které se od začátku ruské invaze narodily v Kyjevě

47 – počet mrtvých v Černihivě po ostřelování města, z toho 38 mužů a 9 žen

25 – vzdálenost v kilometrech, v jaké jsou okupační síly od centra Kyjeva

200 – velkoobchodní cena plynu pro evropský trh v eurech za MWh

1221 – číslo telefonní linky, původně covidové, která bude nyní ukrajinským uprchlíkům pomáhat se zdravotnickým poradenstvím

Zpátky v nouzovém stavu

Dění na Ukrajině nevyhnutelně ovlivňuje i situaci u nás v Česku. V zemi proto začal opět platit nouzový stav. Vláda ho vyhlásila rovnou na 30 dnů, tedy nejdelší možnou dobu, k případnému prodloužení bude potřebovat souhlas dolní komory.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) to vysvětluje tím, že jde o „maximální komfort pro běžence, maximální zrychlení procesů po té únavné cestě, možnost poskytnout jim potřebné služby co nejrychleji“.

Ostatně čísla mluví jasně. Do Česka nyní proudí pět tisíc lidí denně, před válečným konfliktem vyvolaným ruskou agresí přicházel stejný počet lidí za celý měsíc. Jenže snaha, která se vládě Petra Fialy (ODS) jistě upřít nedá, nestačí, úřední kapacity se při takovém nárůstu lidí, kteří v Česku žádají o pomoc, samy od sebe nenafouknou, jak už ostatně v týdnu upozorňovala moje kolegyně Iva Bezděková.

Nouzový stav tak umožní právě zrychlení například při vyřizování potřebných dokladů, třeba víz pro čerpání zdravotního pojištění. Současný stav, respektive kapacity totiž umožňovaly fungovat zhruba dvanáct hodin denně, počet lidí však znamená práci na celý den, zkrátka 24/7.

Nouzový stav pak umožní, aby kompetence, které normálně spadají pod zaměstnance odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, měla i cizinecká policie. „To znamená, že to nebude dělat jeden člověk, ale třeba čtyři nebo pět lidí, což všechno výrazně zrychlí a zefektivní,“ popsal Rakušan. Rozhovor s ním doporučuji k přečtení.

Kustodky opět v pohotovosti

V mezičase se chystá už několikrát odložené předávání státních vyznamenání. Slavnost se má konat v pondělí na Pražském hradě. Sice nevíme, koho všeho prezident Miloš Zeman pozval, třeba jestli je počet hostů stále nějak omezený s ohledem na epidemii, co už ale tušíme, nebo minimálně se to rýsuje, je to, kdo i přes hradní pozvání nedorazí.

Ze slavnostního ceremoniálu se omluvil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Vlastně je dost s podivem, že ho prezidentská kancelář na tuto akci pozvala, když stopku Vystrčilovi prezident vystavil už za jeho cestu na Tchaj-wan, nelibě pak hlava státu nesla i Vystrčilovo počínání v době své hospitalizace. Ale možná půjde, stejně jako v případě skartace tajné zprávy k Vrběticím, jen o omyl a Hrad teď jásá, že se Vystrčil sám rozhodl nejít.

„Trvá má připravenost se v zájmu České republiky účastnit pracovních schůzek s prezidentem. Na ty ale pozvánky nedostávám. Místo toho mě nyní prezident zve, abych podpořil jeho přístup ‚já nic, já muzikant‘. Omlouvám se, nemohu,“ napsal šéf Senátu.

Ve stejném duchu se omluvila také předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). „Je dobře, že prezident Zeman otočil, ale nemohu zapomenout na to, kdo u nás před agresivním a imperialistickým chováním Vladimira Putina dlouhá léta zavíral oči,“ vysvětlila.

A jak zjistil Deník N, nedorazí ani předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. „Nepůjdu tam z principu. Nepovažuji pro sebe za přijatelné účastnit se akce, kterou pořádá pan prezident Zeman,“ řekl.

Mám pro něj pochopení.

Jednou větou:

Ruská Duma jednohlasně schválila novelu trestního zákoníku, která umožní trestat „fejky“ o činnosti ruské armády až patnácti lety vězení.

V Charkově byl při ruském ostřelování zasažen honorární konzulát České republiky.

Soud dnes nepravomocně osvobodil podnikatele a lobbistu Romana Janouška a další čtyři obžalované v kauze údajně neoprávněných úhrad pro společnost Chambon, informuje ČTK.

Česká národní banka zavedla kvůli válce měnové intervence.

Vladimir Putin prohlásil, že Rusko bude ze sankcí „profitovat“ a pod jejich tlakem rozvíjí „nové schopnosti“.

Rada OSN pro lidská práva valnou většinou schválila rezoluci odsuzující činy ruské armády na Ukrajině.

Sněmovna dnes v druhém čtení řešila návrh státního rozpočtu na letošní rok, poslanci chtějí přesunout položky za 96 miliard.

Naše témata:

Nádraží v polském městě Přemyšl, stojící téměř na ukrajinských hranicích, se v posledních dnech stalo útočištěm pro uprchlíky z Ukrajiny i symbolickou poslední zastávkou pro ty, kdo naopak míří do boje. Přestupní stanicí mezi válkou a bezpečím denně projdou tisíce lidí a bude hůř. Staniční budova je místem příběhů a dojemných setkání, připomínkou nedalekého konfliktu i síly lidské solidarity. Do boje tu odjíždí Kurd, k Varšavě míří Indové, Ukrajince odváží Čech a v hale tlumočí Bělorus.

Jedu zabíjet Čečence. Jedu pro syna. Jedu narukovat. Mozaika příběhů ze stanice mezi válkou a bezpečím (Dominika Píhová, Jan Wirnitzer)

Ruská agrese uvrhla Ukrajince do válečného pekla a mnoho dalších do pocitu zoufalé bezmoci. Je lákavé zbavit se ho změnou zmrzliny a vyhnáním Rusů ze svého podniku. Jenže v čem bychom se pak lišili od těch, kteří páchají zlo, protože lidi už dávno vidět přestali?

Hledání člověka v ruské zmrzlině (Eva Mošpanová)

Putinova moc je nekontrolovaná a svévolná. Dokud bude v Kremlu, nebude na světě bezpečno. Není jasné, zda totéž platí i pro čínského Si Ťin-pchinga. Možná však ještě zjistíme, že ano.

Financial Times: Putin rozdmýchal konflikt mezi tyranií a liberální demokracií (Martin Wolf)

Sociální sítě zrušily účty falešných novinářů s profilovými fotkami uměle vytvořenými počítačem. Šířily ruskou propagandu. Společnost Meta (Facebook) za tím vidí napojení na ruské tajné služby. Nová studie ukázala, že polarizující jazyk ruských státních trollů se stupňuje – cílem je rozdělit společnost a rozložit demokracii. V České republice protiukrajinská rétorika a postoje proti NATO v online prostoru od října vzrostly 75krát (!).

Vladimir a Irina? Ruskou propagandu šíří neexistující novináři s vymyšlenými fotkami (Otokar Horák)

Zaujalo nás jinde:

Želví kolo času zároveň připomíná postavu z populární fantasy ságy o Zeměploše britského spisovatele Terryho Pratchetta, v níž celý svět nese na svém krunýři gigantická želva A’Tuin, pomalu plující vesmírem. „To je jedna z věcí, které se mi v obrazech propojily,“ přitakává malířka, že Pratchettovy komické romány zná. Vítá jakékoli asociace diváků, i takové, které nezamýšlela.

Magdalena Čechlovská o obrazech Radky Bodzewicz, která vystavuje v pražské Galerii Václava Špály. (Aktuálně.cz)

Pro toho, kdo disponuje pamětí, nemusí být pohled na Hrad ani ve zbývajícím čase Zemanova mandátu zrovna příjemný. Ale urychlená volba prezidenta by společnost, beztak unavenou a rozdělenou kvůli pandemii, znovu rozrušila. Byla by to další „fronta“, která by teď zaměstnala naši pozornost a úsilí. S těžko odhadnutelnými důsledky. Prezidentské volby mohou počkat na leden 2023. Beztak už politikou začínají cloumat.

Šéfkomentátor Jan Lipold k tomu, proč mají prezidentské volby počkat na řádný termín v lednu. (SeznamZprávy)

Výrok dne:

„Nechci, abyste mlčeli, vycházejte na ulici, podporujte Ukrajinu, podporujte naše území, náš boj. Když padne Ukrajina, padne celá Evropa. Nemlčte, nepřehlížejte, co se děje.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve večerním videoprojevu, který zazněl i na Václavském náměstí.

Autorská tečka:

Pokud tak jako já hledáte poslední dny něco, s čím můžete alespoň na chvíli utéct od aktuálního dění, mám pro vás jeden tip. Přiznávám, knihu Kodaňská Píseň písní od dánské písničkářky a spisovatelky Annette Bjergfeldtové jsem si koupila kvůli líbivé obálce. Asi je to povrchní, ale občas to tak dělám. O to větší překvapení bylo, co jsem našla uvnitř. Pokud si chcete přečíst velký a hlavně milý román o obří lásce k životu, rodině a snech, které se plní, jděte do toho.

Občas sáhnu po knížce tak nějak povrchně, jakože nic o ní nevím a jen se mi líbí, jak je udělaná. Třeba její přebal. A pak někdy, což je přesně tenhle případ, dost zírám, jak obří příběh najdu. @hostbrno pic.twitter.com/2zFpWQkcwe — Hanka Mazancová (@HankaMazancova) February 28, 2022





Debata o roli médií v době válečného konfliktu je opět aktuální. Hosty Debaty N: Média v době války v úterý 8. března od 19 hodin v Knihovně Václava Havla budou redaktorka Deníku N Petra Procházková a reportážní fotografka Alžběta Jungrová. Moderuje Renata Kalenská.