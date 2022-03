Nový Batman podkopává základy svého vlastního mýtu a vlamuje se do naší reality

Nový film Batman se od všech předešlých odlišil hrdým určitým členem THE. Jako by nyní vstupoval do kin ten nejpravější Batman. Což je zvláštní, protože se tvůrci tohoto snímku rozhodli zaútočit na některé ze základních pilířů batmanovské legendy. Výsledkem je solidní film se slabým scénářem a mimořádnou vizualitou.

The Batman je film poměrně pomalého tempa, čemuž odpovídají i bezmála tři hodiny jeho délky. Pomalejší tempo měly i jeho přípravy. Původně byl již v roce 2013 na hlavní roli i post režiséra vybrán Ben Affleck, který měl s rolí dřívější zkušenosti, například ve snímku Batman vs. Superman. V roce 2017 se ale Affleck z projektu stáhl, protože se neshodl se studiem na tom, kam by se měl příběh vyvíjet. O režii mělo zájem více osobností včetně Ridleyho Scotta, ale nakonec studio nejvíce zaujal Matt Reeves, přítel a souputník úspěšného J. J. Abramse. Reeves byl velkým komiksovým fanouškem. Studio zaujal jednak tím, že odmítl Affleckův scénář a zasypal je palbou vlastních nápadů, ale zároveň byl příslibem, že přinese do slavné postavy svěží vhled. Což se částečně naplnilo.

Reeves se k napsání scénáře spojil s nepříliš zkušeným scenáristou a romanopiscem Peterem Craigem a studio muselo čekat, než dokončí rozpracovanou Válku o planetu opic. Film The Batman se má stát počátkem nové série tvořené