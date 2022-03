Profesor válečných studií popisuje další Putinovy plány

Rusko-ukrajinská válka je čím dál ošklivější, a proto je nyní důležité vypíchnout jeden zásadní bod. Tuto válku nemůže Vladimir Putin vyhrát, i kdyby trvala sebedéle, a to bez ohledu na krutost ruských metod.

Ruské tažení od počátku brzdí politické zadání, které nelze převést do smysluplných vojenských cílů. Putin popsal bájnou Ukrajinu, která je výplodem bujné fantazie rozjitřené bláhovými historickými úvahami. Jeho Ukrajina připomíná nezdárného sourozence, kterého je třeba dle Putinových slov zachránit před „narkomany a nacisty“, kteří ji svedli na scestí. Není to představa, s níž by se Ukrajinci mohli jakkoli ztotožnit. Vidí v ní záminku k proměně své země v pasivní kolonii, a to nedopustí. Žádná Ruskem podporovaná vláda by neměla legitimitu a Rusko nemá kapacitu na to, aby takovou vládu drželo nad vodou při časově neomezené okupaci.

Sir Lawrence Freedman je emeritním profesorem válečných studií na londýnské King’s College. V letech 1982–2014 byl profesorem válečných studií a v letech 2003–2013 zástupcem děkana. Píše o mezinárodních dějinách, strategické teorii a problematice jaderných zbraní a vyjadřuje se i k aktuálním bezpečnostním otázkám. Mezi jeho poslední knihy patří „Strategy: A History“ (2013), „The Future of War: A History“ (2017), „Ukraine and the Art of Strategy“ (2019) a spolu s Jeffem Michaelsem napsal knihu „The Evolution of Nuclear Strategy“ (2019), která se dočkala již čtyř vydání. V současné době pracuje na knize o politice velení.

Tuto základní strategickou chybu ještě umocnila