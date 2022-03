Analytik: Vypnutí Aeronetu a spol. není cenzura, Česko ale dezinformace řeší ode zdi ke zdi

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jak Josef Šlerka hodnotí zablokování dezinformačních webů?

Považuje to za omezení svobody slova či cenzuru?

Jak v budoucnu postupovat proti fake news?

Internetové sdružení CZ.NIC před týdnem zablokovalo na základě doporučení vlády osm dezinformačních webů. Jak moc bezprecedentní krok to je?

Všichni cítíme, že to je situace, která nemá v posledních desítkách let v téhle zemi předobraz. Stále se ještě rodí to, jak na to reagovat. A podobně jako ve spoustě situací, které jsou nějakým způsobem extrémní, lidé často berou iniciativu do vlastních rukou a volí řešení, která považují za morálně správná.

Rozumím krokům, které jednotliví aktéři dělají. Myslím, že v kontextu, ve kterém se nacházíme, jsou ospravedlnitelné. Zároveň bych byl ale mnohem šťastnější, kdybychom