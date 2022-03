Někteří lidé v ruských tajných službách mohli prohlédnout a musejí se nad Putinovou válkou zhnusit, říká exšéf špionů Zeman

Zelenského měli chtít zabít žoldnéři z ruské Wagnerovy skupiny a vojáci z Čečenska. O tom, že za zmařením pokusů o atentát byli příslušníci ruské tajné služby FSB, kteří se staví proti současné válce, napsal britský list The Times.

Podle Zemana není vyloučené, že se proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi v bezpečnostních složkách vytvoří opozice. „Pokud se vůbec zformuje (opozice), bude to spojení generality a některých oligarchů,“ říká Zeman v rozhovoru pro Deník N.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Zda by lidé kolem Putina schválili použití jaderných bomb.

V čem je specifická invaze na Ukrajinu.

Proč Putin nechal odvysílat zasedání bezpečnostního štábu.

Deník The Times dnes zveřejnil informaci, že ukrajinský prezident Zelenský přežil za týden už tři atentáty ruských složek. A to i na základě informací, které získali Ukrajinci od FSB. Je možné, že mají informace od FSB?

Skoro bych řekl, že je to představa jak z Clancyho románů (Tom Clancy byl americký spisovatel, autor špionážních thrillerů, pozn. red.). Připadá mi to nepravděpodobné a je to spíše propagandistický trik, který má popíchnout Rusko.

Nemyslíte si tedy, že FSB může dávat informace tohoto typu Ukrajincům nebo USA? Třeba v případě, že nesouhlasí s válkou a tím, jak ji Putin vede?

V takovýchto případech se informátoři a fakt, že takové informace jsou k dispozici, nesmírně utajují. Nemůže si dovolit, aby taková informace unikla. Je to spíše záměrně vypuštěno. Nepovažuji to za pravdu.

Je možné, že jsou v ruských zpravodajských službách lidé, kteří nesouhlasí s válkou a něco takového by si dovolili?

Mohli by tam být. Otázkou ale také je, co by na půdě Ukrajiny dělala FSB, což je domácí služba, a proč by měla mít tyhle informace. Spíš si myslím, že ty informace získali Ukrajinci jinak. A proč bych nezpůsobil Rusům potíže tím, že řeknu, že ty informace pocházejí přímo z Ruska a FSB? Samozřejmě může existovat v ruských tajných službách člověk, kterému