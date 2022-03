Drábová: Ve čtvrt na čtyři se mi zhroutil svět. Ale bloky drží, katastrofa se naštěstí nekoná

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jak vypadá situace v Záporožské nyní?

Jsou další tři ukrajinské jaderné elektrárny v bezpečí?

Ohrozila by případná havárie celou Evropu?

Co by se muselo stát, aby k ní došlo?

Jak celou situaci Dana Drábová vnímá a proč říká, že se jí zhroutil svět?

Dnes po probuzení jsme všichni vykoukli z okna a uviděli sníh a pak se podívali do mobilů na zprávy a zjistili, že Rusové obsadili jednu za čtyř funkčních ukrajinských jaderných elektráren, elektrárnu Záporožská. Vy jste už nad ránem stihla český Twitter uklidnit, že naštěstí se nekoná katastrofický scénář, ale vypadalo to hodně zle. Vás v noci probudilo nějaké varování?

Ne. Žádné varování mě neprobudilo, bylo to daleko prostší. Probudila jsem se asi ve čtvrt na čtyři z úplně obyčejných, řekněme fyziologických důvodů a nedalo mi to a koukla jsem, co je nového. Neblikalo ani nepípalo nic, zatím není proč, naštěstí. Takže mohu v prvé řadě uklidnit čtenáře: radiační situace je normální.

A když jste se podívala, co je nového, co jste viděla?

„Elektrárna hoří a Rusové na ni střílejí.“ To byla ta zpráva.

Uf. Co jste tedy dělala před vaším tweetem „Zešíleli. Ale elektrárna zatím drží“?

Pustila jsem si CNN a BBC, koukla jsem se na Twitter Mezinárodní atomové agentury a začala jsem si skládat, co se děje. Bloky drží, katastrofa se naštěstí nekoná.

Nicméně je to velký problém, i když ne jaderný – naštěstí –, a to energetický. V našem minulém rozhovoru jste mluvila o tom, že Ukrajina má patnáct funkčních reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách.

Ano, a Záporožská je největší ukrajinská elektrárna, produkuje asi dvacet procent elektrické energie z celkového objemu na Ukrajině. Je to velmi moderní elektrárna. Vezměte si Temelín a vidíte třetinovou Záporožskou. Je tam šest bloků.

Co se tam tedy děje teď?

Obsadili to a nejspíš zatím nechávají pracovat tamní obsluhu. Z těch špatných řešení je to