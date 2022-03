Losers Cirque Company a Divadlo BRAVO! se přidávají k souborům, které vyjadřují podporu Ukrajině benefičním představením

Každá pomoc se počítá! Přidáváme se k souborům, které vyjadřují podporu Ukrajině benefičním představením.

Věříme, že proti ruské agresi je třeba se vymezit všemi možnými způsoby. Ta nejúčinnější a zároveň nejsnazší pomoc je v současné chvíli ta finanční.

V pondělí 7.3. od 19:00 uvedeme speciální edici pásma krátkých novocirkusových představení s názvem MINIATURY PRO UKRAJINU, které se bude konat v Divadle BRAVO!, v bývalém Branickém divadle.

Benefice se účastní:

Losers Cirque Company

En.Dru – Ondřej Havlík

AirGym Art Company

Cirkus TeTy

Cirqueon

Holektiv

Letní Letná

The Same Self

Prosíme, zvažte své finanční možnosti a vyberte si vstupné dle výše vašeho příspěvku. 100 % z prodeje vstupenek poputuje na konto sbírky SOS Ukrajina organizace Člověk v tísni