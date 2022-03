Máma zůstala na Ukrajině, protože miluje Putina. Teď jí rozbombardoval byt, říká Alex, která utekla před válkou

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jak se Alexandra dostala z Ukrajiny do Česka?

Jaký vztah mají mladí Ukrajinci k Putinovi?

Jak podle ní válka dopadne?

V jaký moment jsi si řekla, že musíš utéct z Ukrajiny?

Celé to ale začalo v pět hodin ráno. Kamarádka, která byla u mě, naštěstí nespala a pořád četla nějaké zprávy, takže jsme ty informace dostaly skoro první v zemi. Byla jsem v autobuse už v deset hodin ráno. Nebyla jsem si teda jistá, jestli mám jít na autobus, nebo do metra – kvůli bombardování. Ale odjela jsem hned.

Měla jsem jet i s tou kámoškou, ale ona bydlí za městem a neměla s sebou cestovní pas. Nevěděly jsme, že to není potřeba. Bohužel to nestihla. Já jsem se ale rozhodla hned, jak se to stalo.

Takže v první den války, hned ráno. A kamarádka musela zůstat v Kyjevě.

Bohužel, protože neměla pas. Hned další den jsme se dozvěděli, že Polsko pouští lidi bez pasu, že stačí občanka nebo jiná kartička.

Jak těžké pro tebe bylo se rozhodnout, že odjedeš? O čem jsi v tu chvíli přemýšlela?

Mám králíka. Pochopila jsem, že ho tam musím nechat. Moje máma bydlí vedle Kyjeva, asi 40 minut. Mysleli jsme, že pro něj přijede, vezme si ho a bude s ním žít. Bohužel jsou ale mosty zničené a ona se do Kyjeva nemůže dostat.

Moje první myšlenka patřila tomu králíkovi. Pak jsem ani nevěděla, co se stane. Měla jsem jízdenku na autobus, nevěděla jsem ale, jestli pojedu, jestli jsou otevřené hranice, jestli ten autobus přijede. Vzala jsem si batoh a v něm jeden svetr, dvě sukně, nabíječku na počítač, počítač a léky. To je všechno. Skoro nic nemám.

Nebyla jsem ve stresu. Nebrečela jsem, nic. Nechápala jsem, že se to může stát. Začalo to v pět hodin ráno, Charkov, Dněpr a Mariupol. Asi za čtyřicet minut to začalo v Kyjevě, na letišti Boryspil. A už jsme to slyšeli. Nemohla jsem pochopit