Potlačte své ego a spasitelský komplex a buďte spíš průvodcem, radí odbornice, jak pomáhat uprchlíkům

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Jak se efektivně zapojit do pomoci uprchlíkům.

Zda má smysl pořádat sbírky oblečení.

Na co se připravit, pokud si vezmete uprchlíky domů.

Jak komunikovat s lidmi postiženými válkou.

Proč není vhodné nadávat před nimi na Rusy.

Váš první příkaz pomoci uprchlíkům zní „šetřit silami“. Proč?

Protože nemáme s válkou zkušenost. Je to něco podobně nevyzpytatelného jako přírodní katastrofa nebo pandemie. Svůj seznam tipů, jak pomoci, jsem jakožto vzděláním historička uvedla postavou Hercule Poirota. Poprvé se objevuje v románech Agathy Christie jako válečný uprchlík evakuovaný z Belgie.

Vzpomněla jsem si na to, že když byla první světová válka, naši pradědové narukovali v červenci 1914 s přesvědčením, že jsou do Vánoc zpátky. Nakonec to trvalo až do listopadu 1918.

Ani teď nevíme, jak dlouho to bude trvat. Minimální výhled jsou tři měsíce. Ale ani po té době se lidé jen tak nevrátí – budou zničené domy, infrastruktura. Radši bych tedy počítala s délkou první světové války než se třemi měsíci.

Pro lidi může být výzva „šetřete silami a nepřepalte start“ poměrně náročná. Jsou v pohotovostním režimu – nejradši by vyrazili a hned něco dělali. Vy ale doporučujete, aby nejezdili k hranicím, pokud tam nejsou s někým domluveni.

Už bych skoro řekla, aby tam nejezdili vůbec. Teď tam jezdí každý den humanitární vlak naložený materiální pomocí, zpátky veze 600 až 700 lidí. Ti budou do Česka přijíždět každý den. Ukrajinská ambasáda ve středu vyzvala lidi, ať nejezdí auty k hranicím s drobnou humanitární pomocí, protože tam pak blokují cestu konvojům.

Mých deset zkušeností s pomocí lidem na útěku: pic.twitter.com/5gBD5GetnI — Zuzana Schreiberová (@ZSchreiberova) February 25, 2022

Ale lidé si třeba řeknou, že když někoho vyzvednou, pomohou mu dříve. Nebude tam muset několik dní mrznout a čekat na vlak.

To je začátečnická chyba dělaná z dobrého srdce: přemýšlím nad okamžitou pomocí nebo pomocí ve velkém množství. Ale první by měla být koordinovaná pomoc.

Pokud mám tedy chuť natankovat, naložit auto pomocí a vyrazit na hranice, co bych měla spíš dělat?

Česko.Digital spolu s Konsorciem nevládních organizací spustilo web www.pomahejukrajine.cz, kam se dají pověsit nabídky pomoci. Chci zdůraznit, aby lidé byli trpěliví – ať pověsí nabídku a čekají. Pohybujeme se v horizontu měsíců. Lidé chtějí okamžitě pomoci i proto, že jim to psychicky dělá dobře – proto jsme v prvním roce pandemie všichni šili roušky.

Stává se ale, že