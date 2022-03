Americký deník: Už zase mi vůbec nejde žít. Každodenní věci mi připadají banální

Ten pocit je tu přesně po dvou vyčerpávajících letech znovu. Většina z obvyklých věcí, které ve svém každodenním životě dělám, ztratila smysl. Témata, o kterých jsem se těšila, že napíšu, působí banálně a podružně. Všechno, co dělám, je neadekvátní a nepatřičné.

Nevím, jestli následující dny budou normální nebo přinesou boj o život nebo jestli v nich o všechny a všechno v Česku přijdu. Nevím, jestli přeháním, nebo se nebojím dost. Už zase.

Mám chvíle, kdy chci jen sedět, dívat se na zprávy a brečet. Závažnost války Ruska proti Ukrajině mi ze života vymazala motivaci ke všemu, co neodpovídá té závažnosti. Každého z nás už muselo napadnout, co se stane, když se do kouta zahnaný Putin rozhodne odpálit jadernou bombu. A tak každého z nás muselo také napadnout, jestli to přežije. Spíš ne, odpovědělo si asi vícero z nás.

Jasně, bydlím v USA na Floridě, Putinovy střely jsou odtud daleko, děti i muže mám tady, nemám se čeho bát, řeknete si. Ale