Rusové dobyli Cherson. Kyjev i Charkov se stále statečně brání. Kreml mezitím umlčel další svobodná média a připravuje zákon, který za informace o „válce“ na Ukrajině vyměří i patnáct let vězení. Z Ukrajiny už před ruskou agresí uteklo přes milion lidí.

Pointa N: Nevěřícně sledujeme osmý den války, v Rusku je to ale zakázané slovo

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Markéta Boubínová.

Ukrajinská obrana se stále drží

Před týdnem se svět probudil do války. Na to ráno asi nikdy nezapomeneme, šok a lítost ale postupně vystřídalo sepětí a snaha pomoci. Evropská unie spolu se spojenci z NATO nikdy nebyla tak sjednocená, sankce uvalené na žádnou zemi ještě nikdy nebyly tak tvrdé, dokonce ani na Írán.

Jsou tady sice ještě možnosti přitvrdit, Západ stále neodstřihl úplně všechny ruské banky od systému SWIFT a do Unie včetně ČR pořád proudí ruský plyn (a do Ruska za něj unijní peníze), přesto je to nebývalá reakce. Když jsem psala svou předešlou Pointu N minulý týden ve středu, tedy den před agresí, dnešní rozsah unijních sankcí byl v té době téměř stejnou science-fiction jako intenzita ruské invaze.

Asi tím největším překvapením, a to i pro samotného Vladimíra Putina, je ovšem obrana samotných Ukrajinců.

Ruské invazi stále odolává Kyjev , který se stal jedním ze symbolů války. K městu se ale podle satelitních snímků blíží zhruba čtyřiašedesátikilometrový ruský vojenský konvoj, který naznačuje, že Kreml je připraven na dlouhé boje o hlavní město. Podle slovenského generála ve výslužbě Pavla Macka by však na obklíčení a dobytí Kyjeva byl třeba ještě dvojnásobek těchto sil.

, který se stal jedním ze symbolů války. K městu se ale podle satelitních snímků blíží zhruba čtyřiašedesátikilometrový ruský vojenský konvoj, který naznačuje, že Kreml je připraven na dlouhé boje o hlavní město. Podle slovenského generála ve výslužbě Pavla Macka by však na obklíčení a dobytí Kyjeva byl třeba ještě dvojnásobek těchto sil. Naopak Cherson na jihu země už Rusově obsadili. V noci se projížděli centrem třísettisícového města, kde si boje vyžádaly až stovky životů. Rusové se nyní stahují směrem k přístavu Mariupol , který je podle separatistů a ruského velení prakticky obklíčen. Z Mariupolu míří běženci do Dnipra , kde je naše spolupracovnice Iva Zimová. Její fotoreportáž přináší paradoxně i zvláštní druh optimismu – popisuje sílu ukrajinského lidu navzdory hrůze kolem.

na jihu země už Rusově obsadili. V noci se projížděli centrem třísettisícového města, kde si boje vyžádaly až stovky životů. Rusové se nyní stahují směrem k přístavu , který je podle separatistů a ruského velení prakticky obklíčen. Z Mariupolu míří běženci do , kde je naše spolupracovnice Iva Zimová. Její fotoreportáž přináší paradoxně i zvláštní druh optimismu – popisuje sílu ukrajinského lidu navzdory hrůze kolem. Na druhé největší ukrajinské město Charkov (který má více obyvatel než Praha) se v noci sesypali ruští výsadkáři. Město nadále čelí bombardování, podle ukrajinských zdrojů ale stále odolává.

(který má více obyvatel než Praha) se v noci sesypali ruští výsadkáři. Město nadále čelí bombardování, podle ukrajinských zdrojů ale stále odolává. Boje se vedou také v Černihivu, kde zemřelo nejméně devět lidí a další utrpěli zranění po útoku na obytnou část včetně školy.

Na Ukrajinu postupně proudí další dodávky zbraní z Evropy i ze Severní Ameriky. O možnost vstoupit do ukrajinských ozbrojených sil už u české armády požádalo osmdesát Čechů. Musí k tomu ovšem získat povolení prezidenta Miloše Zemana.

Další a další