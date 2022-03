Další díl dokumentární série Novinářky na ČT: Chudí senioři, kteří by bez jídla z potravinové banky zemřeli hladem

Během pandemie koronaviru násobně narostl počet lidí, kteří nemají ani na jídlo. Zatímco před pandemií pražská potravinová banka vydávala balíčky s jídlem asi dvaceti lidem týdně, teď jich je několik set. Kdo jsou lidé, kteří by bez pomoci potravinových bank hladověli? A co je příčinou jejich nouze? Dozvíte se v novém díle dokumentární série Novinářky na ČT nazvaném Společník hlad.

Tři novinářky a dvanáct příběhů v nové dokumentární sérii ČT. Diváci sledují jejich práci a spolu s nimi odhalují slepá místa české společnosti. Jednou z nich je i redaktorka Deníku N Jana Ustohalová.

Nový projekt, který spustila ČT na webové platformě iVysílání, přináší každé úterý nový díl. Tento týden má premiéru ten, v němž redaktorka Deníku N Jana Ustohalová zjišťuje, jak funguje potravinová banka a kdo jsou lidé, kteří sem chodí pro pomoc.

„Ačkoliv o sociálních tématech píšu dlouhá léta, přesto mě při reportáži v potravinové bance překvapilo, kolik seniorů má dnes hlad, protože jim jejich důchody nestačí na nájem, léky a jídlo, i když celý život pracovali,“ přibližuje autorka.

Dvanáctidílná dokumentární série Novinářky nahlíží do novinářské práce zkušených a oceňovaných reportérek Jany Ustohalové (Deník N), Hany Čápové (Investigace.cz) a Saši Uhlové (Alarm). Štáb sleduje protagonistky na reportážních cestách za pochopením příčin sociálních problémů, které mají dopad na velkou část české společnosti. Každý nový díl Novinářek má premiéru na iVysílání vždy v úterý v osm hodin ráno.

Často jde o osamělé důchodce, kteří celý život pracovali, ale mají nízké penze, vysoké nájmy a také exekuce. Bez tašky jídla z potravinové banky, pro kterou si chodí každý týden, by nepřežili.

Fronta lidí před rampou v chátrajícím průmyslovém areálu na okraji Zdib se pomalu posunuje. Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj tady rozdává jídlo každý týden, většina lidí sem chodí pravidelně každé úterý, protože například u seniorů není šance, že by se jejich finanční situace zlepšila natolik, aby už pomoc nepotřebovali. Spíš naopak, přibývá jich.

„Dřív to byli lidé dlouhodobě nezaměstnaní. Teď sem chodí i ti, kteří pracovali celý život, žili zodpovědně, byli finančně gramotní. Jsou to lidé z cestovního ruchu, z divadel, hudebníci, průvodci turistů. Také matky samoživitelky a hodně osamělí důchodci,“ popisuje fungování Potravinové banky Praha a střední Čechy její ředitelka Marie Doušová.

Jednou z těch, kdo sem chodí už měsíce, je sedmdesátiletá Petra Neumillerová. Pracovala jako zdravotní sestra, pak ale musela odejít kvůli zničené páteři do invalidního důchodu. Z něj se pak vypočítal nízký starobní důchod. Když zaplatí nájem a léky, nezbude jí na jídlo. Nemá rodinu ani blízké přátele, kteří by jí vypomohli, takže i když má velké bolesti, musí aspoň občas jít do práce, něco si přivydělat.

„Kdy jsem měla naposledy maso? Tak před půl rokem. Nemám na něj peníze. Co dostanu tady, rozdělím si na pět dílů. Na večer si uvařím polívku, přes den něco malého. Když je ve slevě drůbež, koupím si kousíček masa, to mi vystačí třeba na celý víkend. Dát padesát korun za máslo nebo osmdesát korun za květák, to si nemůžu dovolit,“ popisuje svoji strategii, jak přežít.

Díl Novinářek nazvaný Společník hlad divákům mimo jiné odhaluje příčiny chudoby seniorů a důvody, proč ji stát neřeší.

Mezi dalšími tématy, kterými se Novinářky zabývají v dalších dílech, jsou například podmínky rodin s dětmi s postižením, situace dětí, které nedokončí základní školu, senioři, kteří přišli o bydlení, příběhy lidí v exekucích nebo jihomoravské vesnice půl roku po tornádu.