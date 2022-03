Válka může trvat čtyři až šest týdnů. Pro Ukrajince bude úspěch, když s Rusy uhrají pat, říká vojenský analytik

Začátek ruské invaze provázel chaos. Rusové nečekali tvrdý odpor. Snahou tolik neútočit na civilisty a ukrajinskou infrastrukturu si dělali prostor pro dosazení relativně stabilní loutkové vlády. To se ale mění. „Rusové začali více využívat své dělostřelectvo. Pokud ho nasadí ve městech, povede to k velkému civilnímu utrpení. Válka bude mnohem ošklivější než teď,“ říká Jan Kofroň, politický geograf a vojenský analytik z Institutu politických studií Univerzity Karlovy. Kofroň upozorňuje, že bychom neměli přeceňovat síly ukrajinské armády a jejího bojového odhodlání. To se podle něj může rychle vytratit.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Proč se Rusku začátek tažení na Ukrajinu moc nevyvedl.

Jak Rusové mění svou bojovou taktiku.

Jak mohou Ukrajině pomoci zbraně darované západními státy.

Kdy mohou boje na Ukrajině skončit a jaký mohou přinést výsledek.

Od Ruska se očekávalo, že vzhledem k jeho vojenské síle Ukrajinu vojensky ovládne během pár dní. Zatím se to nestalo. Rusové často útočí v menších formacích a Ukrajincům se daří osamocené tanky často odříznout od zásobování. Jak byste popsal dosavadní průběh války?

Pro mě je zarážející to, co jsme viděli v prvních třech či čtyřech dnech. Rusové si asi mysleli, že budou Ukrajinou rychle postupovat a ukrajinský odpor se rychle složí. Proto v zásadě neměli snahu kombinovat dělostřelectvo, mechanizované síly ani letectvo. Celé to bylo poměrně dezorganizované a zřejmě vycházelo z představy, že Ukrajinci příliš bojovat nebudou.

Netuším, na základě čeho tuto úvahu udělali. Teď se situace mění. Ruská armáda více zapojuje dělostřelectvo a mnohem více využívá své silné stránky. Pro Ukrajince bude obrana daleko těžší.

Nemohl být problém v informačním embargu před válkou? Říká se, že ani ruští invazní vojáci do poslední chvíle neznali přesné plány útoku a roli mohla hrát i neochota útočit na historicky blízký ukrajinský národ.

Vypadá to, že rozkazy k akci byly rozdány někdy 22. února, ten den byly minimálně vytisknuté velké mapy útoku. Velitelé tak zřejmě měli jen 24 nebo 36 hodin na přípravu bojových plánů. V tomto kontextu byl chaos naprosto očekávatelný a místy je to dobře vidět.

Šlo zřejmě o snahu o utajení kombinovanou s přesvědčením, že Ukrajinci budou ruské jednotky aspoň někde vítat s nadšením a že boj se bude odehrávat jen ve specifických oblastech. Vidíme ale, že Ukrajinci třeba bojují v Charkově, což by mělo být jedno z měst, kde by Rusové očekávali nejvřelejší přivítání.

Věřil bych tomu, že plánem Ruska bylo na Ukrajině vytvořit loutkovou vládu. Aby mohla efektivně fungovat, muselo být Rusům jasné, že nemohou zničit velké kusy ukrajinského území a nemohou zabít příliš Ukrajinců. Ať už vojáků, nebo civilistů. V ten okamžik by ovládání takto postiženého území bylo složitější.

Co otázka využití bojové techniky na ruské straně? Psalo se, že v prvních dnech si Rusové nejmodernější zbraně spíše šetřili.

První dny jsme skutečně viděli obrázky starší techniky, jako jsou tanky T-72 nebo bojová vozidla pěchoty BMP-2. Teď už to ale úplně neplatí. Vidět je nová generace tanků T-90 nebo bojová vozidla pěchoty BMP-3. Ostatně podle posledních zpráv je na Ukrajině už kolem 80 procent ruských sil shromážděných k útoku. První tři dny se reálně jednalo o 30 až 40 procent. Nadále každopádně platí, že Rusové příliš nepoužívají své poměrně velké letectvo, ať už vrtulníkové, nebo s pevnými křídly.

Čím to může být?

Měl bych na to dvě nebo tři teorie. První spočívá v tom, že na začátku si Rusové mohli opravdu myslet, že půjde o mnohem jednodušší akci, v čemž se přepočítali. Je možné, že nezvládli zorganizovat užší kontakt mezi postupujícími jednotkami a letadly. Kvůli tomu letci provádějí nahodilé mise a tolik nepodporují pozemní síly tam, kde se dostávají do těžkého boje.

Dále je nutné říct, že ruské letectvo nelze z hlediska sofistikovanosti a tréninku srovnávat třeba s tím americkým. Už nejsme kolem roku 2000, kdy ruští piloti ročně nalétali jenom kolem 20 až 40 hodin ročně. V takové situaci byli více nebezpeční sami sobě než protivníkovi. Dnes se udává, že mají v průměru nálet kolem 100 hodin, ani to ale není moc (američtí nebo britští vojenští piloti ročně nalétají až 240 hodin, pozn. red.). Vycvičenost ruských pilotů zkrátka není až na výjimky příliš dobrá.

V jaké kondici může být ukrajinské letectvo? Má proti tomu ruskému šanci, pokud protivník do bojů vyšle více strojů, které zatím šetřil?

Ve vzduchu mají Rusové výraznou převahu. Ukrajinci to mají těžké. S každým jejich vzletem je velká šance, že jejich stroje budou zasaženy. Na druhou stranu dokud létají, musí být Rusové ve svých operacích opatrnější.

Před pár dny se objevil plán, podle něhož by Ukrajinci mohli získat až 70 stíhaček MIG-29, na které jsou jejich piloti vycvičení. Kyjevu je podle ukrajinských zdrojů mělo slíbit Slovensko, Polsko a Bulharsko. Dvě země to popřely, teď už se mluví jen o Polsku. Je vůbec reálné polské migy Ukrajincům předat a umožnit, aby se zapojily do bojů?

Do jisté míry by to reálné bylo, ale naráží to na řadu problémů. U těchto strojů se popis ovládacích panelů mohl během modernizace proměnit z azbuky na latinku, což může Ukrajincům pilotování samozřejmě komplikovat. Další věcí je, že tato letadla byla často modernizována tak, aby mohla lépe komunikovat s dalšími letouny NATO. Kdyby Ukrajina přišla o nějaký takový stroj, Rusové by se tak mohli dostat k citlivým aliančním informacím (Poláci předání migů Ukrajině vážně zvažují, očekává se ale zdržení právě kvůli odstranění systému NATO, pozn. red.).

V tomto kontextu bych rád zmínil jednu věc: v posledních deseti dvaceti letech evropské státy zmenšovaly své armády, což nám teď dělá problémy. Pokud by Slováci nebo Bulhaři skutečně poskytli Ukrajině své stíhačky, pak by jim prakticky už nezbylo nic na obranu jejich vlastního vzdušného prostoru. Ano, Slováci mají od Američanů již objednané stroje F-16, které by případně z USA mohly dorazit dříve. Obávám se ale, že slovenští piloti na ně ještě ani nejsou vycvičení.

Obdobné problémy má samozřejmě i naše armáda. Vezměte si, že Ukrajině vedle další vojenské pomoci dáváme jen čtyři tisíce dělostřeleckých nábojů. Odpovídá to tomu, že na skladech už nemáme půl milionu nebo milion kusů takové munice. Neříkám, že bychom toho měli mít tolik, ale tady došlo k miniaturizaci armády, kterou málokdo kritizoval. A teď je situace, jaká je.

Jak moc Ukrajině pomohou dodávky zbraní z Evropy nebo Spojených států? Nejvíc se mluví o tisících kusů protitankových střel Javelin a NLAW.

Asi chcete slyšet, že to bude mít obrovský vliv, totálně to změní rovnováhu sil a že Ukrajinci zítra postoupí na Moskvu. Jenže to je ale