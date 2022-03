Rusům ještě nedochází, jak na ně sankce dopadnou. V televizi vidí virtuální realitu, slovo válka je zakázané, říká expert

Na co se v rozhovoru ptáme:

Co vidí a slyší Rusové, když zapnou televizi?

Jak vnímají Rusové nepřiznanou válku na Ukrajině?

Jak dopadnou západní sankce na ruskou společnost?

Ví Rusové, že jsou ve válce s Ukrajinou?

To je jednoduchá otázka, kterou není lehké zodpovědět. Vědí to, zároveň jim ale média říkají, že ve válce nejsou, že jde o speciální operaci. Část Rusů je tomu ochotná věřit a opakuje věty o operaci s cílem odstranit z Ukrajiny nacisty, fašisty a nevím koho ještě, matlají to všechno dohromady. Většina Rusů si ale musí být vědoma toho, že když dochází k bombardování, válka to je.

Musíme si ale uvědomit, že informační prostředí v Rusku je výrazně cenzurováno, jede tam natvrdo válečná cenzura. I když ví, že je to válka, přísun informací je výrazně omezený. A dozvídají se, že ztráty jsou minimální, že zatímco likvidují nacisty, ruští vojáci umírají v jednotlivcích. A že se nedotknou civilního obyvatelstva.

To mě vede k otázce, co vidí Rus nebo Ruska, když teď zapnou televizi?

Vidí to, že ruská armáda