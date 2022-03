„Fotit se s vlaječkou opravdu nepomůže.“ Mluvili jsme s Čechy, kteří se rozhodli bojovat na Ukrajině

O možnost vstoupit do ukrajinských ozbrojených sil už u české armády požádalo osmdesát Čechů. Deník N s několika z nich mluvil. Motivace je pro ně jediná: ukázat Ukrajincům, že na boj s ruskou agresí nejsou sami. Čechům, kteří by bojovali v cizí armádě bez povolení prezidenta Miloše Zemana, přitom hrozí až pět let vězení. Někteří žadatelé ale tvrdí, že by odjeli bojovat na Ukrajinu i tak.