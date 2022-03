Společnost Jablotron, která poskytuje alarmové systémy, kvůli válce na Ukrajině zablokovala své služby tisícům klientů v Rusku a Bělorusku. Přístup jim vrátí jen v případě, že budou protestovat proti agresi. „Může to skončit u soudu, ale musíme vyburcovat lidi v Rusku, aby něco začali dělat,“ říká v rozhovoru majitel firmy Dalibor Dědek.

Je to od nás vydírání, ale Rusové musí přestat být zbabělci, říká šéf Jablotronu, který jim vypnul alarmy

Na co se v rozhovoru ptáme:

Proč Jablotron vypnul služby svým uživatelům v Rusku a Bělorusku.

Zda majitel firmy svůj postup nevnímá jako vydírání.

Jestli se nebojí soudů, když porušuje obchodní podmínky.

Kolik alarmových systémů v Rusku provozujete?

V Rusku máme namontovaných několik desítek tisíc systémů. Některým lidem poskytujeme služby přímo a uživatel své zařízení ovládá pomocí svého mobilního systému. Nebo jsou ty systémy napojené na systém centrální ochrany, který zajišťuje zásah při spuštění alarmu.

Co jste tedy se systémy udělali?

Zablokovali jsme komunikaci mezi alarmem a tím mobilem nebo systémem centrální ochrany. Uživatelé nemohou alarmy ovládat – přestalo fungovat střežení.

Z jakého důvodu se Jablotron rozhodl zablokovat své služby v Rusku a Bělorusku?

Všem uživatelům jsme poslali notifikace do mobilů, proč to děláme. Snažíme se je informovat o tom, co se děje na Ukrajině, protože jejich představy jsou značně zkreslené. Včera jsme bezpečně doručili notifikaci více než osmi tisícům lidí.

Co v notifikacích stálo?

Poslali jsme jim tři krátké notifikace, protože jsme se museli vejít do omezeného počtu znaků. A k tomu jsme posílali průvodní e-mail – u něj je značná nejistota doručení kvůli cenzuře.

V notifikacích dostali zprávu, že