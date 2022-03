Generál Petr Pavel vedl českou armádu a byl i nejvýše postaveným vojákem v NATO. Odhaduje, že šance Ukrajinců ubránit jejich zemi vůči mnohem silnějšímu Rusku jsou malé. Na ukrajinské vojáky je podle svých slov nesmírně hrdý. Vladimir Putin jej naopak zklamal. „Do poslední chvíle jsem doufal, že ruský prezident a jeho vedení mají větší soudnost a nezpůsobí vlastní zemi takovou katastrofu. O tom, že to je katastrofa, není pochyb,“ hodnotí Pavel, jaký dopad bude mít agrese na samotné Rusko.

Putin vlastní zemi způsobil katastrofu. Neumím si představit, že by chtěl uhnout, říká generál Pavel

Na co se v rozhovoru ptáme?

Jaké jsou Putinovy cíle na Ukrajině?

Mají obránci šanci svou zemi uhájit?

V jaké situaci by NATO vůči Rusku zasáhl?

A co by znamenala jaderná válka s Ruskem?

Co má teď dělat NATO?

V maximální možné míře se připravit na horší scénář, než kterého jsme teď svědky. To znamená možné rozšíření konfliktu na některou členskou zemi NATO. Zajišťovat kolektivní obranu všech členů je primární účel NATO. Dále má podporovat Ukrajinu všemi možnými legálními prostředky – zpravodajskými informacemi, logistikou, poradenstvím, případně odborným poradenstvím, analýzami. A samozřejmě, Aliance může přispívat k informovanosti členských zemí tím, že bude dávat zprávy o tom, co se na Ukrajině a v okolí děje. To je totiž důležitá věc – aby nejen politici, ale i obyvatelé členských zemí měli objektivní informace o tom, jak situace na Ukrajině vypadá.

Nakolik podle vás hrozí, že by Rusko skutečně zaútočilo i na členskou zemi NATO?

V současné době to považuji za velice nepravděpodobné. Rusko už teď spotřebovává značné zdroje na válku na Ukrajině a opravdu si jen velice těžko dovedu představit, že by ve stejnou dobu chtělo zahájit další konflikt s mnohem silnějším soupeřem, jako je NATO. Ale říkám, že vždycky je lepší být připraven na horší scénář než potom být překvapen.

Je NATO připraveno na to, že by Putin zaútočil třeba na Pobaltí?

Aliance s takovou možností ve všech scénářích možného ohrožení počítá, na obranu tohoto teritoria jsou nejen zpracovány plány, ale jsou také vyčleněny hotovostní síly, ty teď navíc byly ještě posíleny. Aliance posílila i veškerou průzkumnou činnost, hlídkování ve vzdušném prostoru na východním křídle Aliance. Všechny krizové mechanismy byly prověřeny, takže předpokládám, že Aliance v otázce příprav na tuto situaci nenechala nic náhodě.

Která z členských zemí je podle vás nejvíc ohrožena?

Co se týče největšího ohrožení, nejblíže je tomu