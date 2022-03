Ukrajinci nám ukazují, jak si vážit života

Komentář Martina M. Šimečky: Cena lidského života v Evropě je nejvyšší na světě, ale až teď vidíme, že je fiktivní, protože do ní nebyly započítány náklady na bezpečnost.

„Lidé dnes zase ví, že existují věci, pro které stojí za to trpět, a že jsou to tytéž věci, pro které stojí za to žít.“ Tuto větu napsal před pětačtyřiceti lety filosof Jan Patočka po vzniku Charty 77 a těsně předtím, než zemřel po výslechu na StB.

Nebude asi mnoho Ukrajinců, kteří by znali Patočkův výrok, ale chovají se podle něj se samozřejmostí, která západní Evropě vyráží dech. Trpí a umírají, protože chtějí žít v demokracii jako svobodní lidé.

Udivuje nás jejich