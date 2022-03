K Východu se v Česku kloní jednotky procent lidí, prokremelské hlasy budou extrém, říká šéf STEM Buchtík

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Byli by čeští občané ochotní bránit svou zemi se zbraní v ruce?

Jak dlouho vydrží zápal lidí pro pomáhání?

Kdy převládne strach o vlastní budoucnost?

Kdy a s jakými příběhy se vrátí čeští dezinformátoři na scénu?

Jak by to vypadalo, kdyby byl premiérem Andrej Babiš?

Krize dělá lídra. Ale z každého?

Kdy bude Tomio Okamura vypadat jako „celkem racionální chlapík“?

Existuje nějaký nepříliš starý výzkum veřejného mínění, jestli a za jakých okolností by čeští občané byli ochotní vzít do ruky zbraň? Myslím, že nejsem sama, kdo o tom při pohledu na statečné Ukrajince přemýšlí.

To je dobrá otázka, ale odpověď je složitá. Lidé obecně – a v tom nejsme nijak výjimeční – deklarují, že jsou ochotni položit život za něco, na čem jim záleží, ale co všechno to je a za jakých okolností, to už je jiná věc, obtížně se to specifikuje.

A kdybyste ten dotaz kladli právě teď?

Obávám se, že ani nyní by z toho nic přesvědčivého nevylezlo. Česká veřejnost je v úplně jiné situaci než ukrajinská, a to nejen teď, když začala válka, ale dlouhodobě.

Na Ukrajině byla potenciální hrozba válečného konfliktu přítomná už několik let, po obsazení Krymu byla ukrajinská společnost velmi sjednocená v celkovém názoru, že vlast je potřeba chránit, což se projevilo také v modernizaci armády.

Pokud by Česku reálný konflikt hrozil, což zatím do budoucna úplně vyloučit nemůžeme, co myslíte, jak bychom reagovali?

To by mohlo mít dva různé scénáře. Buď by šlo o dlouhodobě gradující ohrožení, jako tomu bylo na Ukrajině, tam si myslím, že by došlo k postupné výrazné proměně nálad, k aktivizaci a ochotě vzít zbraň do ruky. Ve druhém takovém scénáři by byl konflikt rychlý a nečekaný, že by si lidé nestihli promyslet, jestli ano, nebo ne. Pak opravdu těžko říct. Z toho mi vyplývá, že otázka, jestli bych byl ochotný bránit Česko se zbraní v ruce, je vlastně trochu bezpředmětná. Nyní jde totiž jen o abstraktní deklaraci.

Pokud by Putin postupoval a reálná okupace by hrozila nám, tak by už byly patrně obsazené pobaltské státy a Slovensko, což by znamenalo, že NATO nezareagovalo a že je v rozkladu, tím pádem by i česká veřejnost byla silně demoralizovaná. A to je zcela spekulativní scénář, kterému teď nic nenasvědčuje, to snad jen fantazírujeme.

Nečinnost je zdroj frustrace

Pojďme k našemu hlavnímu tématu, kterým je současná nálada české společnosti a její předpokládaný vývoj. Vidíme velkou aktivitu, podobný zápal, s jakým se v první vlně pandemie šily roušky a pomáhalo se lékařům. Vidíme ochotu pomáhat finančně, materiálně, morálně vyjádřením solidarity, nabízením odvozu a ubytování uprchlíků. Je toto vzepjetí v situaci, jaká nastala, očekávatelné?

Řekl bych, že reakce odpovídá závažnosti situace. Je to největší válka, kterou stávající generace zažily. Je blízko. Silná odezva není překvapující. V dílčích ohledech to ale už tak očekávatelné a jasné není.

V kterých?

Překvapení možná je, že česká