Rekviem za královnu. Ludmila Vaňková a role historické beletrie za socialismu

Když začátkem února ve věku čtyřiadevadesáti let zemřela spisovatelka Ludmila Vaňková, byla to pro mnoho jejích čtenářů symbolická tečka za jednou životní etapou. Řada dnešních třicátníků, čtyřicátníků i padesátníků prožila dětství a rané mládí nad stránkami jejích knih. Za normalizace dodávaly lidem to, čeho se jim v reálném světě nedostávalo.