„Srdce bolí, ale oni si nedali říct.“ Reportáž z hranice, kde matky vyprovázejí syny do války

Halina se slzami v očích přichází k hraničnímu přechodu Shehyni-Medyka mezi Ukrajinou a Polskem. S partnerem doprovází Andreje a Romana, dva ze čtyř svých synů. S oběma se loučí. Ještě se za nimi jednou vrátí a pak rychle odchází.

„Srdce bolí, ale co s tím uděláte?“ říká drobná žena, která žije v Polsku od roku 2012.

Její synové se rozhodli, že se chtějí na Ukrajinu vrátit a postavit se ruské agresi. Jedou do Lvova, dají se naverbovat a uvidí, co bude dál. „Bolí to. Jako máma bych je chtěla sbalit a nikam nepustit. Oni ale chtěli. Říkala jsem, že je nepustím, ale nedali si říct,“ popisuje.

„Na rozloučenou jsem jim řekla: