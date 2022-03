Zažíváme mánii z Ukrajiny. Až opadne, můžeme cítit naštvání a hořkost, varuje psychiatr

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Co máme při ubytování Ukrajinců zvažovat.

Jak se bránit ve chvíli, kdy cítíme, že kvůli Ukrajině sklouzáváme do mánie.

Jestli ukrajinským ženám hrozí v našich domovech posttraumatická stresová porucha.

Co dělat, když uvidíme, že lidem, které jsme ubytovali, začíná být psychicky zle.

Kdy by naše chuť pomáhat Ukrajincům mohla slábnout.

Na Facebooku jste napsal: „Nechci kazit náladu, jen bych rád připomněl, že nám covid ukázal, jak reagujeme na velké ohrožení. Společné hektické úsilí ve jménu dobra. Vzpomínáte, jak všichni šili roušky? A co přišlo potom? Teď se všichni starají o uprchlíky.“ Jaký vývoj české nálady v souvislosti s Ukrajinou očekáváte?

Těžko se něco predikuje, ale já jsem se snažil odpíchnout od toho, co se dělo v době covidu. Že na začátku všichni byli velmi nadšení, což je klasická obranná reakce. V úzkosti se snažím dělat něco užitečného, něco společného, něco, co mi dodá naději a optimismus.

Je to reakce na bezmoc. Na bezmoc reaguji tak, že dělám něco smysluplného. Jenom jsem narážel na to, jak to potom v covidu pokračovalo. Přehouplo se to do deprese, do averze. A společnost to velmi výrazně rozdělilo.

Snažil jsem se ve zkratce varovat před tím, že to, jak jsme na začátku všichni šili roušky a pak jsme je všichni svorně nenáviděli, tak roušky přece jen nebyly živá bytost. Doufám, že se nestane to, že teď všichni ubytováváme Ukrajince, a pak je budeme všichni nesnášet.

V rámci té euforie je mánie psychologicky obranná reakce. Je poměrně zásadní si uvědomit, co nabízím. A opravdu se zamyslet a říci si: