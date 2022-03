Západ se za Kyjev postavil pozdě, sankce Rusy nezlomí, říká Čech, který vede ukrajinskou banku

Není tomu ani rok, co čeští finančníci Tomáš Fiala a Ivan Svítek koupili ukrajinskou banku Unex Bank. Nyní celá země čelí nájezdům ruských vojáků, vyhlídky na mírové řešení jsou daleko. „Válka bude pro Ukrajinu znamenat obrovské ztráty. Ale finanční ztráty rozhodně stojí za to vyhrát,“ říká Svítek, který banku vede a ze čtvrtiny i vlastní. Rusové se podle něj během invaze přepočítali a ignorovali protiruské nálady v zemi.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Na jaké banky útočí během války hackeři.

Proč v bankomatech na Ukrajině došly peníze.

Jakou motivaci mají během současných bojů běžní Ukrajinci.

Jaké máte z Kyjeva zprávy?

Mně se podařilo odjet již minulý týden, do Prahy jsme však jeli tři dny. Pravidelné zprávy mám nicméně od svých kolegů. A to často takové, že je město bombardováno ruskou armádou, která ho chce dobýt.

Většina lidí sedí v krytech, tedy především v metru, zatímco se kolem nich střílí. Samozřejmě záleží, kde se nacházíte. Ale v podstatě není nikdo, kdo by ve městě neslyšel exploze nebo střelbu. Zprávy sleduji pořád.

Jak nyní na Ukrajině fungují banky? Jste s kolegy v kontaktu?

Významně jsme omezili naši činnost, většina poboček je zavřených. Dále ale provádíme platby a snažíme se udržovat likviditu, tedy děláme to, co běžně děláme. A snažíme se nějak přežít. Pokud někdo nutně potřebuje přijít, snažíme se vyhovět a pobočku otevřít.

To je třeba pro případy, kdy lidé v bance mají bezpečnostní schránku, ke které se potřebují dostat. Samozřejmě je to těžší v místech, kde se vedou boje. Tam by taková věc mohla být nebezpečná pro naše zaměstnance i klienty.

Minulý týden po začátku okupace se začaly objevovat zprávy o tom, že na Ukrajině dochází hotovost. Jaká je situace nyní?

Situace se od minulého týdne trochu zlepšila, ale ne o moc. V prvním okamžiku totiž nejdřív všichni běželi do bankomatů, ze kterých během jednoho dne hotovost vybrali. V tom samém momentě přestaly fungovat