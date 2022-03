Rusko zlikvidovalo slavný Memorial. „Pokud Putin nepadne za oběť puči, přijdou tvrdší represe,“ říká šéf české pobočky

Odvolací soud v Rusku v pondělí potvrdil rozpuštění nevládní organizace Mezinárodní Memorial, která odhalovala zločiny komunismu a stalinismu v Sovětském svazu. Podle předsedy české pobočky Memorialu a sdružení Gulag.cz rusisty Štěpána Černouška rozhodnutí soudu ukazuje, že režim pod Putinovou vládou utahuje šrouby. „Když teď zničili Memorial, lidé se obávají, že je to signál i do regionů, že začala lovecká sezona. A že se budou likvidovat všechny lidskoprávní a nezávislé organizace,“ říká.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Co říká rozpuštění Mezinárodního Memorialu o atmosféře v Rusku?

Jak se vyvíjí tlak Kremlu na nezávislé organizace?

Daří se Putinovi vyvolávat strach?

Co přesně rozpuštění Mezinárodního Memorialu znamená? Je teď tahle organizace v Rusku definitivně mrtvá?

Memorial je spíše neformální hnutí, myšlenka, síť organizací a lidí. Po celém Rusku je několik desítek jednotlivých Memorialů, potom vznikly i v Česku, na Ukrajině, v Itálii, Francii a Německu. Většina z nich jsou samostatné organizace, formálně nespojené.

Moskevská organizace se jmenovala Mezinárodní Memorial, pod ní spadalo několik poboček v zahraničí, včetně třeba té naší. Byla nejviditelnější a neformálně byla i takovou zastřešující organizací. V Moskvě navíc pod Memorialem vzniklo lidskoprávní centrum, což byla taky samostatná jednotka. Všechny tyto jednotky jsou propojeny ideou a správní radou.

Soud nařídil likvidaci těch nejviditelnějších poboček, tedy lidskoprávní a Mezinárodního Memorialu. Ten se teď musí sám rozpustit, což bude trvat několik měsíců. I když je to strašně nepříjemné, neznamená to, že by Memorial jako takový skončil.

Memorial vznikl na konci 80. let, k jeho zakladatelům patřil sovětský disident a nositel Nobelovy ceny za mír Andrej Sacharov. Jaké činnosti se organizace přesně věnovala? Co přesně dělala?

Mezinárodní Memorial se věnoval historické paměti. Soustředil se na dokumentování a mapování sovětského státního teroru, především z doby stalinismu a pozdějšího období disidentů. Dával dohromady velké databáze obětí sovětských represí, jsou v nich více než tři miliony jmen rehabilitovaných lidí. Je to výsledek více než třiceti let mravenčí práce.

Všichni badatelé, kteří se zmíněnému období věnovali, šli přirozeně nejdřív do Memorialu. Byl to takový styčný bod pro lidi, kteří se tímto tématem někdy zabývali.

Jak soud rozpuštění organizace zdůvodnil?

Pondělní soud potvrdil rozsudek z konce prosince. V něm stojí, že organizace