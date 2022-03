Pointa N: Kyjev odolává, Charkov pod palbou a zahanbený Putin

Ruským silám se ani šestý den invaze nepodařilo dostat do Kyjeva, zato Charkov hlásí desítky obětí. Evropské země dál vyjadřují podporu Ukrajině a chtějí jí umožnit co nejrychlejší vstup do EU. I naše unijní dysfunkční rodina si už ale pomalu přiznává, že to nebude jen tak.