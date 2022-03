Dnes už všichni žijeme ve světě Vladimira Putina

Novináři píšící o mezinárodních záležitostech ve 20. a 30. letech 20. století označovali toto období jako „poválečné“. Na události se dívali prizmatem Velké války, která jen o několik let dříve zpustošila Evropu. Dnešní historikové označují tytéž roky jako meziválečné období z jednoduchého důvodu: analyzují, co se v těchto letech stalo v rámci příprav na ještě ničivější druhou světovou válku. Přál bych si, aby novináři píšící v Evropě třicátých let měli možnost zpětného pohledu.

V jiném světě



Dnes bychom v tom měli mít všichni jasno. Ruská vojenská agrese na Ukrajině je jedním z těch momentů, které