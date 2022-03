V předvečer ruské invaze se vystrašený Čang Tung-tung ve svém kyjevském bytě musel opít, aby dokázal usnout. A pak ho nad ránem vzbudily rakety. Od té doby marně čekal na evakuaci; zvažuje vyrazit na vlastní pěst do Lvova. Asi 6000 Číňanů na Ukrajině nám o postoji Číny říká víc než uhýbavé fráze z úst Pekingu. Ten je možná zaskočený – ale pozoruje. A učí se.

Večer se kvůli úzkosti opil, nad ránem ho vzbudily nálety: Co nám Číňané na Ukrajině prozrazují o Pekingu a válce

Někdy v pět ráno vytrhl Čang Tung-tunga ze spánku rachot. Zemětřesení! prolétlo mu zprvu bezděčně hlavou. Pak si vzpomněl, kde je – a proč tam je. Byl čtvrtek 24. února 2022. A když se o pár minut později ozvaly další hlasité rány, na zemětřesení už ani nepomyslel. Z okna svého bytu na jihovýchodě Kyjeva po dalším rachotu spatřil, jak se v dálce řine hustý dým z areálu mezinárodního letiště Boryspil.

Čang by ten pohled ani nepotřeboval, aby mu došlo, co se děje. V bezmála 6500 kilometrů vzdáleném Pekingu čínská vláda ještě mlčela (k ruské invazi na Ukrajinu se oficiálně vyjádří až o hodiny později a bude při tom chodit kolem horké kaše).

Ale Čang Tung-tung si to sám pro sebe vyslovil hned: Je tady. Válka.

Raketa uprostřed asfaltu

Už nějakou dobu se jí bál; však se i proto vrátil z Číny do Kyjeva. Když ve východoevropské zemi před pěti lety zakládal malou obchodní firmu, měl velké plány. Ale to bylo před Wu-chanem, před covidem. Pandemie Čangovu podnikání přiškrtila krk tak silně, že se ho nakonec s těžkým srdcem rozhodl vzdát a odstěhovat se i se svou manželkou, Ukrajinkou, zpátky do Číny.

Jenže v Kyjevě mu ještě zbývalo nějaké zařizování. Nutná úředničina kolem likvidace firmy, to zaprvé. A hlavně manželčini rodiče. Bezpečnostní situace byla nejistá, ruští vojáci nahromadění u hranic, vyhlídky pochmurné. Čang zamýšlel odvézt tchyni s tchánem na čas do Číny.

V Kyjevě přistál 3. února a hned se pustil do zařizování. Šlo to pomaleji, než by si býval přál. Obavy z vypuknutí války se naopak množily až moc rychle. Nakonec byl tak nervózní, že se ve středu 23. února musel opít, aby vůbec dokázal usnout.

A teď, tři hodiny po probuzení a po prvních náletech, spěchá do supermarketu, vyděšený