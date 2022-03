V nejisté době posledních dní se neocitli jen dospělí, ale napětí, strach nebo vztek prožívají i děti. Možná poprvé vnímají, že svět není spravedlivý a slušný. Podle primáře dětské psychiatrické kliniky v pražských Bohnicích Michala Považana by se rodiče neměli tvářit, že se nic neděje ani že své děti ochrání přede vším. „Nemá smysl jim lhát. Když se bojím i já, řeknu jim to,“ říká psychiatr.

Děti teď potřebují naši pravdomluvnost a opravdovost. Rodiče by si neměli hrát na rozumbrady, říká expert

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jak současnou situaci děti prožívají.

Jak se k nim chovat, jak jim dát pocit bezpečí a posílit jejich odolnost.

Jakým způsobem mluvit o válce ve školní výuce.

Jak se dá pomoci dětem, které jsou přímo ve válečné zóně.

Ukrajina už šestý den čelí ruské invazi, lidé umírají jen pár set kilometrů od nás. Jak v takové chvíli mluvit o tom, co se odehrává, s dětmi?

Mluvit s nimi, neodbývejte je. To, co se děje, zasluhuje pozornost. Je potřeba dát dětem najevo, že jsme ochotni o tom mluvit, ale snažit se nedělat z toho něco, co nám zcela převrátí život.

Co tím máte přesně na mysli?

Rodiče by si na jedné straně neměli hrát na rozumbrady, neměli by děti odbývat tím, že tomu nerozumí, že na to není čas. Zároveň ale není dobré, aby děti s námi sledovaly v televizi několik hodin válečné zpravodajství. To těžko uchopí bezpečným a zdravým způsobem.

Je to stejné jako při covidu. Ve chvíli, kdy mluvíte od rána do večera o nějakém tématu, které je evidentně nebezpečné, dříve nebo později to dítě zasáhne a pak se ta škoda těžko napravuje.

Co byste řekl vyděšenému, dezorientovanému dítěti, které se bojí, že bude válka, a nerozumím tomu, co se děje, nechápe, jak to, že někdo může beztrestně zabíjet lidi v jiné zemi? Jak s dětmi v tomto rozpoložení mluvit?

Důležité je říci, že to nemáme pod kontrolou, netvářit se, že je ochráním přede vším, a snažit se vysvětlit to jednoduchou linkou: Putin napadl Ukrajinu, je tu