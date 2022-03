Rusů je přes 140 milionů. Do ulic jich na protiválečné akce v jednotlivých městech vycházejí stovky, tisíce. Většina válečné tažení proti Ukrajině přechází mlčením. Mnozí ruští intelektuálové, novináři a politologové telefonují svým evropským přátelům a žádají je, aby je zbavili jejich prezidenta Putina, kterého donedávna velebili a volili. Sami se na to prý necítí, popisuje rozhovory s nimi Petra Procházková.

Proč „Nejtemnějšího“ někdo nezabije? Jsem bezmocný. Ukrajinci si za to mohou sami. Shromáždili jsme názory ruských intelektuálů

„Jsem absolutně bezmocný. Protože nemám vůbec na nic vliv. Vím, že se budu muset adaptovat na novou situaci. Třeba i tak, že budu mlčet,“ napsal mi historik a politolog, kterého znám řadu let.

A nejen on začal Putina v korespondenci nazývat „Nejtemnějším“. Mnozí nepíšou a nevyslovují jeho jméno. Možná ze strachu, možná převzali manýru ruského prezidenta nenazývat pravými jmény ty, o kterých si přeje, aby neexistovali.

Jiný Rus mi zatelefonoval. Je mu skoro osmdesát. Vědec. Nikdy z jeho úst nezaznělo tolik sprostých slov jako teď. Nahradím je slovem „sakra“.

„To se sakra nenajde mezi jeho ochrankou sakra nikdo statečný sakra, kdo ho sakra… víte, co myslím, sakra. Víte, koho myslím… Nejtemnějšího! Já se nebojím to říct naplno. Ale lidé se bojí mluvit. Mají mozky vyluxované propagandou. Stačil by ale jediný smělý prezidentský bodyguard… Jedinou možností je převrat! Copak nám Západ nepomůže?!“

Mnozí nebyli tak odvážní. A mnozí si navíc myslí, že si za to všechno mohou Ukrajinci sami. Jako novinářka Anastazija Mironovová, bývalá reportérka rozhlasové stanice Echo Moskvy. Té, která byla včera Putinovým režimem úředně zakázána, protože prý „šířila lži o válce na Ukrajině“ a nerespektovala příkaz používat výhradně oficiální, vládní informační zdroje.

Mironovová sepsala text, který se pro část ruské inteligence stal něčím jako programovým prohlášením ospravedlňujícím hrobové