Do Česka přijdou tisíce uprchlíků z Ukrajiny. Stát se snaží uřídit svépomocný chaos

Lidí prchajících z Ukrajiny před válkou přibývá, podle odhadů odborníků jich do Česka může přijít i dvě stě tisíc. Řada z nich zamíří ke svým rodinám nebo známým, kteří zde už žijí, někteří se ale ocitnou bez záchytného bodu. Nyní je pomoc spíše živelná, vláda i neziskové organizace se snaží do nabídek vnést řád.

Česko vydalo od začátku válečného konfliktu na Ukrajině podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) přes dva tisíce humanitárních víz. Počet lidí, kteří do Česka dorazili, je však vyšší a vláda očekává, že bude nadále růst.

„Nebudou to tisíce lidí, budou to spíše desetitisíce a my s tím musíme počítat. Jsme na to připraveni. Je zde nejen ze strany státu, ale i ze strany společnosti obrovská ochota pomoci,“ řekl předseda vlády Petr Fiala (ODS).

V první vlně se o naprostou většinu příchozích starají