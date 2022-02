Šest okamžiků v dějinách, kdy svět stál jen krůček od jaderné války

Studená jaderná válka začala v srpnu 1949, kdy SSSR poprvé vyzkoušel svou atomovou bombu, čímž skončil krátký americký monopol na tuto ničivou zbraň. Situace jaderného patu mezi velmocemi trvá dodnes, i když jsme na to po rozpadu Sovětského svazu trochu pozapomněli. Rusko, jeho nástupnická země, zdědilo zdaleka největší jaderný arzenál na světě. Odhaduje se, že má k dispozici asi 6400 bojových hlavic. USA jich mají asi 6200, Čína 350, Francie 300, jaderné zbraně vlastní ještě Spojené království, Indie, Pákistán, Severní Korea a Izrael.

Smyslem vlastnictví jaderných zbraní je odstrašování všech myslitelných protivníků, nikoli úmysl je skutečně použít. To platí v případě příčetného politického vedení; tím v minulosti naštěstí disponovaly jak USA, tak SSSR. Přesto jejich jaderné soupeření vystavovalo svět obrovskému riziku, protože odstrašovat lze jen tehdy, jsou-li zbraně skutečně připraveny k použití. A jsou-li připraveny k použití, otvírá se prostor pro chybu, omyl, technickou závadu, náhlé šílenství. V několika případech v minulosti stál svět jen krůček od velké jaderné války. V těchto dnech stojí za to připomenout si ty okamžiky. Každý byl jiný, katastrofálně mohly skončit všechny.

Nejbizarnější: Duluth (25. říjen 1962)

Revolucionáři v čele s Fidelem Castrem svrhli Batistův režim na Kubě a v únoru 1959 se ujali moci. Castro navázal spojenectví se Sovětským svazem. Jeho vůdce Nikita Chruščov to uvítal jako příležitost vyrovnat strategické soupeření a nechal na Kubě instalovat jaderné rakety s doletem 2500 km, což umožňovalo pohodlně zasáhnout Washington, New York, Chicago, Atlantu či Houston. Když rozmístění raket potvrdila americká letecká špionáž, prezident Kennedy vyhlásil námořní blokádu Kuby, aby zabránil dovozu dalších jaderných zbraní, současně zvažoval invazi na Kubu. Do této situace zasáhl medvěd.

