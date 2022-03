Putin prohrává válku slov. Situace je ale složitější, než se může ze Západu zdát

Vladimir Putin podle vlastních slov nemá chytrý telefon ani účty na sociálních sítích a internet prakticky nepoužívá. Kdyby se k němu však na chvilku připojil, to, co by viděl, by se mu nejspíš nelíbilo. On, který věnoval dvě dekády budování obrazu alfasamce, jenž loví artefakty z hlubin a rukami ohýbá pánve, se ocitnul ve zcela jiné pozici. Zahraniční deníky ho zobrazují jako Hitlera, ne osvoboditele Ukrajiny, za kterého se prohlašuje, a obviňují ho z krveprolévání. A jako vzor mužnosti ho v médiích nahradil někdejší komik – kterému se teď už nikdo nesměje – a nynější ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Je to pouze zkratkovitý obraz situace, do které se Putin a s ním i celé Rusko dostali po útoku na Ukrajinu. To, že mají „PR problém“, ukazují i průzkumy. Například dle