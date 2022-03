Ruská ekonomika má do soběstačnosti daleko. Na plynovod do Číny si ještě počká, upozorňuje ekonom

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jak blízko je kolaps ruské ekonomiky.

Na jaké trhy se Rusko může přeorientovat.

Jaký dopad budou mít sankce na některé státy Západu.

Bylo Rusko překvapené intenzitou sankcí, které na něj především západní země uvalily?

Ano, nepochybně. A nejde jen o sankce, ale veškeré reakce, které směrem k Rusku v uplynulých třech dnech směřovaly. I já jsem byl překvapený. Jde především o to, jak se podařilo sankce nastavit a proti Rusku nasměrovat.

Rusko čelí sankcím již od roku 2014, tedy od anexe Krymu. Znamená to, že ty předchozí nebyly dostatečně efektivní?

Celá anexe Krymu se stala velmi rychle, a v té době tak byly omezené možnosti efektivně a rychle zareagovat. Pak ale přišly další události jako sestřelení letu MH17 a obecně boje na východě Ukrajiny, na které už sankce reagovaly. A bylo by mylné říkat, že tyto sankce neměly žádný dopad. Například podle studie Mezinárodního měnového fondu z roku 2019 byl výkon ruské ekonomiky každoročně nižší o 0,2 procenta. A to od roku 2014 každý rok. To už je celkem velká část ekonomiky, protože v té době byl průměrný růst hospodářství 0,7 procenta. Nyní oznámené sankce jsou ale mnohem silnější.

Jste překvapený z toho, jak rychle sankce začaly na Rusko dopadat?

Je to překvapení především z toho,