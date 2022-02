Timothy Garton Ash: Utrpení Ukrajiny navždy změní tvář Evropy

Proč pokaždé děláme stále stejnou chybu? Řekneme si, že to jsou jen nějaké problémy na Balkáně – a pak atentát v Sarajevu vyvolá první světovou válku. A Adolf Hitler ohrožující Československo je jen „spor v nějaké daleké zemi, mezi lidmi, o kterých nic nevíme“ – a potom se ocitneme ve druhé světové válce. A znásilnění vzdáleného Polska Josifem Stalinem po roce 1945 není naše věc – a záhy tu máme studenou válku. Teď jsme to udělali znovu, když nám až příliš pozdě došly veškeré důsledky ruského záboru Krymu v roce 2014. A tak tu ve čtvrtek 24. února 2022, v den, který se zapíše přímo do učebnic dějepisu, stojíme znovu prakticky nazí, odění pouze v cárech našich ztracených iluzí.

V takových chvílích potřebujeme