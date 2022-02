Kličkovi slíbili mámě, že nikdy nebudou bojovat proti sobě. Teď společně brání Kyjev

Když bylo Vladimiru Kličkovi dvanáct let, učil se střílet ze samopalu, házel ruční granáty a běhal podzemními tunely. „Vymývali nám mozky,“ řekl o dospívání v Sovětském svazu mladší z dvojice slavných bratrů, mnohými považovaný za nejslavnějšího boxera všech dob. Ani on zřejmě neočekával, že tyto dovednosti možná bude muset využít ve skutečné válce. Začátkem února se ale i on zapsal ke kyjevské domobraně.