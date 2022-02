„Zachránily se a mívají pocit viny.“ Odbornice popisuje, jak se mohou cítit ženy na útěku

Stovky tisíc ukrajinských žen utíkají se svými dětmi před válkou do cizích zemí. Antropoložka Petra Ezzeddine v rozhovoru pro Deník N vysvětluje, co matky na útěku prožívají a jaké situace jsou pro ně nejobtížnější.

Co se v rozhovoru dozvíte: Jak prožívají ženy na útěku před válkou příchod do uprchlických zařízení?

Jaké problémy měly matky dětí, které utíkaly před válkou v bývalé Jugoslávii?

Na jaké situace by se měli nově příchozí v Česku připravit?

Ve svých výzkumech se zabýváte problémem žen uprchlých z oblastí, kde probíhá válečný konflikt. Vedla jste například rozhovory se ženami ze zemí bývalé Jugoslávie, které utíkaly začátkem 90. let do bezpečí. Tisíce žen tehdy přijalo i Československo. Jak tyto ženy s dětmi krizovou situaci zvládaly?

Matky ze zemí někdejší Jugoslávie byly ve velmi podobné situaci jako nyní ženy, které prchají z Ukrajiny. Odcházejí bez svých mužů do cizí země. Nevědí, na jak dlouho odcházejí. Nevědí, zda se ještě někdy shledají nejen se svým mužem, ale i se svými dospělými syny. Zanechávají doma staré rodiče, kteří většinou v zemi zůstávají. Pro tyto ženy je důležité vědomí, že odcházejí jen dočasně. Jinak by nikdy neodjely, nenechaly by polovinu rodiny doma.

Těžko se asi dá říci, která fáze útěku je pro tyto ženy nejtěžší – zda loučení, samotná cesta z domova, nebo aklimatizace v nových podmínkách…

Ve chvíli, kdy rodiny s dětmi opouštějí své muže a rodiče a jsou na cestě z válkou zmítaných míst, fungují v určité „survival strategy“. Jsou hnané stresem, obavami o život svůj a svých dětí a mají jediný cíl: přežít. Největší pomoc tyto ženy většinou potřebují krátce poté, kdy dorazí do bezpečí. Mnohé ženy z bývalé Jugoslávie se psychicky složily až v uprchlických táborech, kdy už bylo vlastně po všem V tuto chvíli je velmi důležité, aby byli na blízku psychoterapeuti nebo někdo, s kým mohou bezpečně sdílet své emoce.

O čem nejvíce potřebovaly mluvit?

Velmi často mluvily o pocitech viny. Tedy