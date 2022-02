Pointa N: Putin poslal rakety na civilisty. Ze své země udělal světového vyvrhele

Ruská federace dnes pokračovala ve svém válečném tažení proti Ukrajině, kromě jiného zaútočila raketami na civilní cíle. Na Putinovu državu tvrdě dopadly ekonomické sankce Západu, Ukrajina zase chce urychleně do EU.

Hlavní události dne vybral a okomentoval Jan Tvrdoň.

Rusko spadlo na dno

Válka na Ukrajině dále eskaluje. Každý vojenský konflikt z principu přináší zmar a utrpení, dnešní den toho byl bohužel dalším bolestným důkazem. Zatímco se čistě formálně rozjela jednání o možném příměří (konkrétní výsledek nepřinesla), putinovské Rusko začalo útočit na civilní cíle v druhém největším ukrajinském městě.

Charkov (na počet obyvatel větší než Praha) se stal terčem ruských raketových útoků, při nichž podle ukrajinských zdrojů zemřely desítky civilistů. Rusko přitom neútočilo na vojenské cíle, ale přímo na civilní oblasti. Nevyužilo k tomu sofistikované zbraně, ale modernější variantu známých kaťuší. Tedy rakety, které v zásadě namíříte a pošlete tak trochu naslepo.

Tento barbarský akt vůči civilistům se může jevit jako ukázka síly a snaha demoralizovat ukrajinské obránce. To ale do jisté míry kontrastuje s tím, jak si prozatím vede na bojišti ruská armáda. Ruské ozbrojené síly, které mají oproti ukrajinským obráncům výraznou převahu, zaostávají za očekáváním a nepodařilo se jim rychle zlomit odpor.

Hlavní město Kyjev, které je už po několik dní hlavním cílem ruské invaze, prozatím útokům odolává. Na Ukrajinu proudí další dodávky zbraní z Evropy i ze Severní Ameriky. České dodávky za více než 600 milionů korun byly už kompletně předány do rukou Ukrajincům. Přímo v boji by jim mohli pomoci i dobrovolníci z některých západních zemí. Možnosti povolit to i některým Čechům je podle svého mluvčího nakloněn i český prezident.

Tyto jednotlivé střípky naděje bohužel nemusí značit celkový optimistický konec. Agresor totiž i nadále disponuje mohutnými konvenčními silami a zjevným odhodláním je použít. Rusko navíc hrozí i svými jadernými zbraněmi. U hrozeb snad i zůstane.

Ruský prezident a diktátor v jedné osobě ale už jen těžko couvne. Záběry z jeho veřejných vystoupení, kdy se setkává s lidmi na délku přinejmenším desetimetrového stolu, ukazují, v jakém mentálním rozpoložení se asi tak nachází. Možné varianty toho, jak se bude situace nadále vyvíjet, nejsou příliš optimistické. Už jen kvůli tomu, že případná porážka na Ukrajině by mu mohla přivodit pád.

Čeho zatím Putin dosáhl

Ruská invaze má už nyní některé jasné, viditelné důsledky, a to i nezamýšlené. Putin na svou zemi dokázal svými výboji přitáhnout nejtvrdší ekonomické sankce, které ji velmi drtivě postihnou. Jejich dopad na ruskou společnost se nyní těžko odhaduje, zasáhnou ale prakticky celou ekonomiku a mají potenciál zemí pořádně otřást. Rusko totiž v podstatě izolují od Západu.

Ekonomické projevy Putinova „dobrodružství“ šly zaznamenat i v Česku. Národní banka zahájila proces odnětí licence Sberbank CZ. Pro drobné střadatele by nemělo jít o nepřekonatelný problém, vklady do 2,5 milionu jsou kryty. Problém to ale může být například pro kraje. Jak napsalo Info.cz, čtyři miliardy korun má u Sberbank Vysočina.

Finanční problémy ale hlásí především samotné Rusko: některé banky a bankomaty dnes lidé doslova obléhali a snažili se získat své vklady. Hodnota jejich peněz navíc rychle klesala.

Právě izolaci Ruska si nyní může Putin připsat na svůj vrub. A to nejen v ekonomické oblasti. Ze své země udělal ze dne na den světového vyvrhele, který se nebude účastnit sportovních, kulturních a dalších akcí. Nutno dodat, že řadě Rusů to vadí a proti vpádu na Ukrajinu hlasitě protestují.

Ve městech se odehrávají demonstrace, které policie rozhání a jejich účastníky zatýká. Prozatím nejde o masové vzedmutí odporu a režim si s nespokojenci umí poradit po svém.

Vpád vojsk na Ukrajinu ale spustil řadu událostí, které byly dříve nemyslitelné. Jen namátkou: další skandinávské země pokukují po NATO. Neutrální Švýcaři zavádějí spolu se zbytkem Západu ekonomické sankce. Německo se svým postválečným syndromem oznámilo astronomické zbrojní výdaje. Evropská unie bude kupovat zbraně pro třetí zemi. Reakce Západu (zejména pak EU) se po prvních dnech ukázala jako nebývale rozhodná.

Řada evropských zemí včetně České republiky nebo Slovenska navíc tváří v tvář statečnosti Ukrajiny a barbarství Ruska podporuje, aby země obránců mohla vstoupit do EU. Přihlášku dnes ukrajinský prezident Zelenskyj podepsal v téměř bojových podmínkách. Samotné přijetí Ukrajiny do EU teď a tady je kvůli platným pravidlům těžko představitelné. Ve hře by ale mohla být možnost, jak zemi alespoň výrazně rychleji udělit kandidátský status.

Putinova válečná bilance je tedy následující – ekonomika před kolapsem, země v izolaci, mezinárodní vyvrhel, sousedi Ruska na cestě do NATO nebo EU, sjednocený Západ, který posiluje. Bylo by fajn, kdyby s sebou na své osobní cestě do pekla nechtěl Putin vzít i ostatní.

Jednou větou

Premiér Petr Fiala bude ve čtvrtek mluvit s prezidentem Zemanem o možnosti, aby se někteří Češi individuálně s posvěcením hlavy státu zapojili do bojů proti ruské agresi.

Ukrajinské námořnictvo napsalo, že obránci Hadího ostrova jsou v ruském zajetí a jsou v pořádku .

. Podle OSN uprchlo z Ukrajiny již přes půl milionu lidí.

Skupina Anonymous hackla web ruské agentury TASS , umístila na něj informaci o ztrátách ruské armády v ukrajinském tažení.

, umístila na něj informaci o ztrátách ruské armády v ukrajinském tažení. Česká policie vysílá na žádost Slovenska na slovensko-ukrajinskou hranici 50 policistů, mají pomáhat s registrací lidí na hranicích.

Ruský ministr zahraničí Lavrov zrušil cestu na jednání Spojených národů v Ženevě, neměl kvůli zákazu letů pro ruské stroje kudy letět .

na jednání Spojených národů v Ženevě, . V jihoukrajinském Berďansku, kde včera ruské jednotky obsadily administrativní budovy, protestují civilisté proti okupaci .

. Premiér Petr Fiala vyměnil svou poradkyni pro EU Mungengovou, pozici bude od 1. dubna zastávat jeho poradce pro bezpečnost Tomáš Pojar.

Autorská tečka

Nevím, jak to máte vy, ale má rána v posledních dnech jsou vždy stejná. Mobil do ruky a rychle hledat zprávy z Ukrajiny. Drží ještě Kyjev, dokázaly ukrajinské jednotky udržet další velká města? Je už další pomoc na cestě? Jakých zvěrstev se dopustili agresoři? Zdálo se, že si po covidu oddechneme, ale bohužel.