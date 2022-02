Ukrajina žádá o vstup do EU, přijetí by ale trvalo roky. Vysvětlujeme, jak se dá proces urychlit

Ukrajina žádá o přijetí do Evropské unie ve zvláštní proceduře, oznámil dnes ukrajinský prezident Zelenskyj. Například i český premiér Petr Fiala to podpořil. Jenomže získat členství v Unii je běh na dlouhou trať, jak si koneckonců Česko ještě dobře pamatuje. Popisujeme, co všechno musí Ukrajina splnit a jak se celý proces může urychlit.