Částečný součet: s čím si bude muset ve vesmíru poradit Západ bez Ruska. A ve kterém ročním období vymřeli dinosauři

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet se nevyhne válce, protože to nejde. Ale je také o strakách, které si dovedou pomoci shodit sledovací přívěsky, o dvoucentimetrové bakterii, o novém typu gravimetrů a celkem vzato o naději, že lidé dovedou dobré a velké věci.

Zatímco píšu tyhle řádky, nařizuje Vladimir Putin ruským jaderným zbraním plnou bojovou pohotovost, protože – podle jeho slov – vedoucí činitelé zemí NATO dovolují agresivní prohlášení proti Rusku. (Překládám doslova z ruštiny. Inu, jsou na světě země, kde vlády dovolují svým občanům říkat, co si myslí. Chápu, že to ruský prezident pokládá za nedostatek, ale prostě to tak je.) Nesmírně chytré technologie, vymyšlené tak, aby zabily co nejvíc lidí a způsobily co největší škodu, teď čekají na stisk knoflíku.

Nevěřím, že ho někdo zmáčkne. Putinovy výhružky ve mně vyvolávají nechuť a zlost, ale ne strach a už vůbec ne překvapení. K tomu, co se z něj vyklubalo, směřuje už léta, jen tomu většina z nás jaksi nechtěla věřit. Na tom prozatím nesejde, důležitější je budoucnost: nebát se, pomáhat těm, kdo na tom jsou zle, nenechat si ukrást zdravé vidění světa. Pojďme se podívat na vědecká témata tohoto týdne, i když válce – té, která už probíhá – a jejím důsledkům se ani v nich nevyhneme.

Stručně o věcech, o nichž stačí stručně

Stručně o věcech, které by si zasloužily víc