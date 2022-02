Putin čekal, že ho tu budou vítat s květinami. Místo toho mají lidé samopaly a zápalné lahve, říká ukrajinský poslanec

Do práce chodí se samopalem. A říká, že se musíme obejít bez ruského plynu. Ukrajinský poslanec Oleksij Hončarenko mluví rusky, miluje ruskou literaturu a varuje Čechy: studené radiátory je to nejmenší, co nás čeká.

Na co jsme se mimo jiné zeptali:

V čem podle poslance spočívá ruský omyl?

Kdo by po Ukrajině mohl být další na řadě?

Jaké sankce by mohly Rusko zastavit?

Může válka na Ukrajině přerůst ve světovou?

Všechny rozhovory s lidmi, kteří se nacházejí na Ukrajině, začínám otázkou: Jste nyní v bezpečí?

V Kyjevě teď není bezpečné místo.

Z ruských médií, výroků politiků i vojenských velitelů vyplývá, že Rusko počítalo se zcela jiným vývojem vojenské operace. Objevily se informace, že podle plánu prezidenta Putina měla být země paralyzována do 48 hodin od zahájení invaze. Teď spolu ale mluvíme a vy jste v centru Kyjeva. Co byla Putinova největší chyba?

Skutečně nejspíš hodlali za krátký čas obsadit sice ne celou, ale část Ukrajiny. Po 48 hodinách od zahájení útoku chtěli kontrolovat vládní čtvrť v Kyjevě a dosadit do čela země loutkovou vládu. To byl plán. Jejich největším problémem je Putin. On naprosto upřímně věřil, že Ukrajinci nejsou žádný národ. Vůbec si nepřipouští, že opravdu chceme žít v nezávislém a svobodném státě. Nevěří, že to je možné. Nedává mu to žádnou logiku.

To má tak špatné informace?

Tolik let se zabýval propagandou, že