Putin je Hitler 21. století, tvrdí filozof Kroupa. Není, ale chovají se stejně, oponuje Schwarzenberg

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Zda je Putin podle zpovídaných šílenec, nebo kalkulující pragmatik.

V čem podle nich selhal Západ.

Jestli si Miloš Zeman a vláda za svůj postoj k válce na Ukrajině zaslouží pochvalu.

Zda a kdy by se měly začít vést hovory o vstupu Ukrajiny do NATO.

Čekali jste, že Vladimir Putin tohle udělá? Že zahájí s Ukrajinou válku?

Schwarzenberg: Popravdě řečeno, já jsem se mýlil a musím to veřejně přiznat. Před několika dny jsem myslel, že Putin není blázen jako Hitler a válku nezačne.

Ačkoli mnohem jasněji už bylo ve chvíli, když měl Putin ten svůj projev. Ten byl pro mě jasný a bylo na něm zajímavé sledovat veliké paralely s výroky Führera a jiných nacistů před anexí Rakouska a před obsazením našich pohraničních oblastí. Putinovým slovům se to podobá. Celá ta argumentace. Tak jako Hitler mluvil o Benešovi, teď Putin mluví o vládcích v Kyjevě. Člověka to až trošku děsí.

Kroupa: Já jsem čekal, že Putin zaútočí na Ukrajinu, ale předpokládal jsem, že se to bude týkat jenom Luhanské a Doněcké oblasti a že se je pokusí propojit s Krymem.

Schwarzenberg: To bylo jasné, to byl první strategický zájem.

Jde jenom o Ukrajinu, nebo je to pro vás začátek Putinovy strategie obnovit „slávu Sovětského svazu“?

Schwarzenberg: Ruskou říši, ne Sovětský svaz. I v Putinových historických projevech vidíte, jak chce obnovit carskou říši. Vyčítal Sovětskému svazu a Leninovi, že rozdělil Rusko na republiky a tím carské Rusko zničil.

Kroupa: Já se domnívám, že Putin chce vstoupit do historie jako člověk, který rozšířil ruskou říši. V projevu, kterým ohlašoval tuto operaci, mě nejvíce zaujalo, když říkal, že kdo má sílu, nepotřebuje rozum. Sám se z toho trochu snažil vyjmout, ale jsem přesvědčen, že je to přesně způsob jeho uvažování. To se mu podařilo, ztratit rozum.

Tedy věci řešit zásadně silou.

Kroupa: Ano.

Umíte si představit, že by Putin dopustil situaci, kdy se Ukrajina ubrání?

Kroupa: Podle mě je těžko představitelné, že by se s tím Putin smířil. To, v co můžeme teď na začátku útoku očekávat a v co můžeme doufat, je, že