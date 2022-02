Digitální válka nabírá na síle. Druhým bojištěm, kde se rozhoduje o osudu Ukrajiny, je kyberprostor

První ruské jednotky překročily ukrajinskou hranici ve čtvrtek nad ránem. Dříve než ukrajinští pohraničníci je spatřil Jeffrey Lewis, americký vojenský analytik a profesor Middlebury Institute v kalifornském Monterey. Nepotřeboval k tomu žádnou špionážní techniku ani družicové snímky, jen se díval do Google Maps na dopravní situaci – a uviděl dopravní zácpu v Bělgorodu. To je ruské město asi osmdesát kilometrů na sever od ukrajinského Charkova. Zaplněné silnice uprostřed noci signalizují něco mimořádného, a co to je, nebylo tentokrát těžké uhodnout. „Zácpa“ se postupně přesouvala ke státní hranici.

Je to asi poprvé v dějinách, kdy bylo možné pozorovat útočící armádu v reálném čase na dopravní mapě. Mapy Google počítají hustotu provozu na základě signálu z mobilních telefonů; když jsou na silnici, je jich hodně a pohybují se pomalu, vybarví se úsek červeně. Vzhledem k noční hodině šlo skutečně a kupodivu spíš o soukromé telefony ruských vojáků (jakkoli to svědčí o neopatrnosti a nekázni) než o civilní řidiče uvízlé v koloně mezi tanky a transportéry.

V kontextu dění to není významná