Do Česka může přijít i dvě stě tisíc lidí. Potřebujeme peníze, dobrovolníky a lidskou laskavost, říká Faltová

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Jak je Česko připraveno na příchod uprchlíků z Ukrajiny?

Jak je dnes v porovnání s děním v roce 2015 připravena Evropská unie?

Na jakém principu dnes vůbec stojí evropská migrační politika?

Jaký postoj zaujme střední Evropa?

A jak si „vzít uprchlíka domů“?

Ministr vnitra Vít Rakušan v pátek řekl, že „v první uprchlické vlně“ očekává příchod asi pěti tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Když se ale podíváme například na predikce Organizace spojených národů, ty říkají, že do zahraničí by před válkou mohlo utéct až pět milionů Ukrajinců. Na příchod kolika lidí by se měla Česká republika připravit?

Je velmi obtížné předpokládat, jak se budou lidé chovat, hodně totiž záleží na tom, jakým způsobem se konflikt bude dále vyvíjet. Pokud Rusko obsadí Ukrajinu rychle a boje skončí, na místě zůstane více lidí a do zahraničí se vydá jen část z nich – političtí aktivisté, politici, ti, kteří se budou cítit ohroženi. Pokud bude konflikt trvat déle, lidí bude přicházet víc.

Já se bohužel domnívám, že se budeme blížit k sto až dvě stě tisícům lidí. Pět tisíc byl velmi optimistický odhad a vnitro jej už samo přehodnocuje.

V České republice žije zhruba dvě stě až dvě stě padesát tisíc Ukrajinců. Pokud si představíme, že se většina z nich bude snažit dostat sem své rodinné příslušníky v počtu vyšším než jeden, dostáváme se do poměrně vysokých čísel. Na druhou stranu, právě proto, že zde žije poměrně silná ukrajinská komunita, která zde má své zázemí, nebudou veškeré přijímací kapacity ležet na státě.

Jak je stát připraven na příchod lidí? Jak velké jsou řekněme jeho kapacity?

To nevíme – respektive ví to vláda a ministerstvo vnitra, ale není to veřejně dostupná informace. V této chvíli víme, že těch pět tisíc míst jsou nouzové kapacity v uprchlických zařízeních, tedy ne ve stanových uprchlických táborech či jiných formách ubytování poskytovaných armádou nebo humanitárními organizacemi. Myslím si ale, že