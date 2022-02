Ženy s dětmi jedou do bezpečí, otcové potlačují slzy na nástupišti. Lvovské nádraží připomíná oživlý Wintonův památník

Ukrajinci se snaží z válkou zasažených oblastí dostat všemi způsoby. Přeplněné jsou vlaky především z Kyjeva do Lvova, který se rychle stává hlavním centrem uprchlické vlny dál na západ. Na nádraží nocují stovky lidí, kteří čekají na možnost dostat se do vlaku mířícího do Polska. Začíná se organizovat dobrovolnická pomoc, na místě pomáhají hlavně studenti místní univerzity.