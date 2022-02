Kyjevský přízrak, nové Thermopyly a prezident hrdina. Ukrajinská zbraň, kterou nejde zničit

Příběhy udatných obránců, které na ukrajinské straně válka zrodila, mají jedno společné: nedají se nijak ověřit. A některé z nich, třeba o Kyjevském přízraku (o pár odstavců níže o něm bude řeč), jsou prakticky jistě přikrášlené.

Jenže léta podceňovaná Ukrajina bojuje o život proti jedné z nejmocnějších armád světa – a nevede si špatně. Pro ukrajinské vojáky a dobrovolníky není až tak důležité, co přesně je na příbězích pravda a co ne, pokud to splní vyšší účel – a tím je motivace k boji a možnost vidět v někom vlastenecký vzor. Podobně je třeba nahlížet i na činnost ukrajinských médií.

Rusko může Ukrajinu zasypat na stovky kilometrů odpalovanými raketami a na desítky kilometrů dělostřelbou. Jenže příběhy statečné obrany, šířící se